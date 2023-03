Si continua a bere troppo: patenti ritirate e denunce

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel fine settimana, hanno effettuato un controllo straordinario nel territorio con particolare attenzione, nelle ore serali e notturne, alle principali vie di comunicazione.

Al lavoro personale in divisa e in borghese, proveniente da tutte le Stazioni che fanno riferimento alla sede di via Dante. Nel dettaglio un fabrianese quarantenne è stato fermato di notte al parco comunale. L’etilometro ha dato un tasso alcolemico superiore ad un grammo su litro. E’ scattato il ritiro della patente, l’auto è stata affidata al proprietario ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza da parte del Nucleo Radiomobile.

Sempre nel fine settimana la pattuglia di Cerreto d’Esi ha rilevato a Fabriano, non lontano dalla Stazione ferroviaria, un incidente stradale tra due mezzi, senza feriti. Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti. L’etilometro ha dato un alcool test superiore a 0,8 grammi sul litro. Per lui patente ritirata, auto affidata al proprietario, denuncia per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un ventenne nato e residente in Umbria.

Infine i carabinieri di Arcevia hanno notato, ieri sera, una persona che si muoveva per le vie della cittadina in evidente stato di ebbrezza. Da un controllo è risultato oltretutto in possesso di quasi un grammo di hashish. L’uomo, un trentenne nordafricano residente in Puglia, è stato denunciato per ubriachezza molesta e segnalato come assuntore di stupefacenti.

