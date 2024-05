Essere già in vacanza anche durante il viaggio: le gioie che regala il traghetto

Programmi per le prossime vacanze? Già solo a sentire questa parola il cervello si distende e la mente si allarga. Un viaggio deve essere un’esperienza di relax senza troppo stress che all’inizio, spesso, si crea proprio con il tragitto che è necessario fare per raggiungere la meta prescelta. Code in macchina, file in aeroporto o caos sui treni. Perché non scegliere una strada alternativa che fa sentire i turisti già in vacanza quando si è in viaggio?

Lo consentono i traghetti e gli aliscafi di nuova generazione: veloci, comodi, convenienti e anche rilassanti per un’esperienza fuori dall’ordinario e totalmente immersiva che parte ancora prima di iniziare la vacanza stessa. Godersi il blu del mare in navigazione mentre un filo di vento riga il viso e respirare la brezza marina non è cosa da tutti giorni. Basta questo a far svanire la stanchezza accumulata in un anno interno di lavoro.

Un modo di spostarsi diverso e soprattutto lento, assaporando ogni attimo, senza rinunciare alla comodità che questi nuovi mezzi offrono, tra cui la possibilità di portare con sé la propria auto per avere l’indipendenza una volta arrivati a destinazione e a vivere un’esperienza on the road.

In estate le mete di mare sono di certo le più ambite e la scelta del traghetto arricchisce, come detto, l’esperienza. È perfetta, tra l’altro, per raggiungere alcune delle isole più belle del Mar Mediterraneo ma anche tante città del litorale che vale la pena mettere in lista per un’ipotetica meta estiva. Inoltre, l’aspetto del risparmio è da tenere in considerazione, fattore non da poco con le tariffe che hanno raggiunto livelli decisamente più alti che in passato.

Prenotare i biglietti di traghetti, navi e aliscafi per alcune mete d’Italia e dell’estero non è mai stato così facile. Grazie a Quick Ferries, il comparatore che aiuta i turisti a mettere a confronto le tariffe e le tratte proposte per la navigazione in mare, la procedura di scelta dei biglietti è veramente facile, veloce e anche economica.

Diverse sono, infatti, le offerte disponibili messe a disposizione dalle varie compagnie di navigazione per le disparate destinazioni disponibili. Dalla Sicilia alla Sardegna alle Isole del Golfo di Napoli per chi vuole restare in Italia fino a Spagna, Marocco, Tunisia, Croazia e Albania per viaggiare verso le coste estere. Serve solo compilare la scheda con i propri dati ed una volta scelta l’opzione che meglio si rifà alle proprie esigenze, procedere all’acquisto.

