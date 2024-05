Conti deposito, in aumento le aperture in Italia ma attenzione ai rendimenti

Potremmo definirla come una nuova alba per i conti deposito, che ritornano a riscuotere l’attenzione degli italiani. L’inflazione persistente che deteriora i risparmi ha spostato le preferenze di investimento delle famiglie, anche grazie a dei tassi di rendimento vantaggiosi che questi strumenti attualmente offrono.

Stando agli ultimi dati del settore, nell’ultimo anno 4,5 milioni di italiani hanno aperto un conto deposito e questo è un dato che, senza dubbio, deve far riflettere. In crescita anche le ricerche online che riguardano l’argomento. Del resto, è sempre importare informarsi per prendere delle decisioni consapevoli circa quelli che sono gli strumenti di risparmio e investimento.

Ed è per questo motivo che è stato registrato un aumento delle ricerche del 169% nel corso del 2023 su base annua. Un interesse che, come detto, si collega a doppio filo all’interesse per i tassi offerti dalle banche che, attualmente, possono arrivare anche al 5% se si prendono in considerazione i conti deposito liberi.

Tuttavia, questo scenario potrebbe cambiare a breve. La Banca Centrale Europea sta pianificando riduzioni dei tassi nei mesi a venire, il che potrebbe avere un impatto negativo sui rendimenti dei conti deposito e conseguenze sulle possibili nuove aperture.

Come sempre, l’educazione finanziaria è fondamentale tanto per prendere delle decisioni informate, tanto per capire l’evoluzione possibile di un settore che al momento è investito da notevole interesse.

Grazie all’informazione sull’argomento, garantita sempre più spesso da fonti online come quella citata, è possibile capire in che modo muoversi e come sfruttare gli eventuali benefici connessi all’apertura di un conto deposito.

Per questo motivo, quindi, è essenziale approfondire diversi aspetti come quelli connessi a quali sono i migliori conti deposito, quali caratteristiche ricercare, come si può aprirne uno, come valutare i rendimenti proposti e così via. Chi decide di aprire un conto deposito dichiara di farlo prevalentemente online, ma è possibile operare anche in filiale o tramite intermediari. Anche da questo punto di vista va ricercata la formula più in linea con le proprie esigenze e aspettative, che possono cambiare in base all’età, alla professione, alla propensione all’utilizzo di strumenti online e di home banking e così via. Il mondo degli strumenti finanziari è estremamente variegato e questo permette di trovare sempre la soluzione più consona.

