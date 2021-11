I Carabinieri intensificano i controlli: patenti ritirate, denunce, multe e segnalazioni per droga

FABRIANO – Nel fine settimana la Compagnia Carabinieri di Fabriano ha attuato un servizio “coordinato” con più uomini e mezzi per un controllo straordinario nelle vie della città della carta e del comprensorio. Tre le patenti ritirate.

Impegnate 4 pattuglie in divisa ed una in borghese, con 10 militari. Controllati 40 mezzi e 70 persone.

A Fabriano, un 46enne, del posto, alle 23, nei pressi dell’ospedale, è stato controllato. All’etilometro aveva un valore sopra 1 grammo su litro. Per lui denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto affidata al proprietario. Un 35enne di Fabriano, in via Casoli, alle 24 è stato fermato per il controllo. Aveva un tasso alcolemico di poco superiore a 0.8 g/l. E’ stato denunciato, la patente ritirata e l’auto affidata al proprietario. Ad Arcevia, invece, un 54enne del posto, alle 21, nel corso di un posto di blocco si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. E’ stato denunciato, la patente ritirata e il mezzo affidato al proprietario.

Sempre nel fine settimana particolare attenzione al consumo di stupefacenti. Alle 3 di notte è stato fermato un 34enne di Fabriano, nei pressi della Stazione ferroviaria. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione veicolare, personale e domiciliare. Rinvenuti e sequestrati oltre 2 grammi di marijuana, meno di 1 grammo di hashish e 1 grammo di cocaina. E’ stato segnalato come assuntore. Dal controllo è emerso che andava in giro con l’auto senza assicurazione. Per questo, nei suoi confronti, sono stati adottati anche questi provvedimenti: 866 euro di multa e sequestro del mezzo.

