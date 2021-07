Troppo alcool nelle vene, nella notte denunce e patenti ritirate

FABRIANO – Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli in tutto il comprensorio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai luoghi sensibili della città della carta, come il centro storico e i suoi monumenti.

Alle 3 di notte nel corso di un posto di blocco sono stati denunciati due giovani per guida in stato di ebbrezza. Non lontano dai giardini pubblici, un quarantenne nato in Macedonia, residente nell’entroterra, è stato fermato con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite, a quota 2 grammi su litro. Per lui è scattata la denuncia, il sequestro del mezzo e ritiro della patente.

Poco dopo un ventenne di Fabriano è stato fermato, all’alcoltest aveva un valore pari a 1,5 g/l: è stato denunciato, patente ritirata, auto affidata al proprietario.

Al termine della partita della Nazionale i Carabinieri hanno prestato servizio in tutti i luoghi frequentati da giovani e non.

