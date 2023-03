Il due volte Mister Olympia Big Ramy all’azienda Panatta per testare le attrezzature e realizzare video tecnici

APIRO – Panatta srl, brand del fitness e body building da 6 decadi che produce macchinari per il vero allenamento fisico, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellente biomeccanica articolare e la massima possibilità di personalizzazione delle attrezzature, ospiterà nella sua sede di Apiro dal 12 al 18 marzo il 2 volte Mr. Olympia Big Ramy, per realizzare uno shooting foto-video con le ultime nate tra le attrezzature Panatta.

Mamdouh Mohammed Hassan Elssbiay, nato nel 1984, è un culturista egiziano. Soprannominato Big Ramy, dopo essersi trasferito in Kuwait ha iniziato a gareggiare nel 2009 ed è un professionista IFBB PRO dal 2013. Nel 2020 e 2021, ha vinto per due volte consecutive la competizione di bodybuilding più importante al mondo: il Mister Olympia. Nel 2017 ha vinto anche all’Arnold Classic Europe.

Big Ramy è Panatta brand Ambassador dal novembre 2022 e in questa settimana potrà testare ed allenarsi con i macchinari Panatta, con speciale focus la linee Free Weight Special, linea di macchinari a pesi liberi, riconosciuta come la migliore al mondo la sua unicità biomeccanica.

Nel pomeriggio della giornata di martedì 14 Marzo, l’atleta sarà a Jesi presso la palestra Il David per ulteriori sessioni di allenamento e realizzazione di video training. In quest’occasione sarà a disposizione di tutti gli appassionati di body building per una foto o un autografo.

“Siamo orgogliosi – ha detto Edoardo Panatta, Vicepresidente di Panatta srl – di poter collaborare con Big Ramy. un’atleta internazionale, un mito per molti ragazzi che praticano bodybuilding. La sua presenza conferma che le nostre macchine sono particolarmente efficaci nelle routine di allenamento a cui si sottopongono atleti del suo calibro”.

“Il brand Panatta, – ha affermato Big Ramy – rappresenta per me il brand n. 1 a livello internazionale per il fitness e bodybuilding. Sono rimasto incredibilmente sorpreso da quanto sia grande l’azienda e dai nuovi modelli di macchine creati. Mi alleno solo con macchinari Panatta ormai da molti anni e posso affermare che è anche grazie a questa preparazione che ho vinto il Mr. Olympia.

