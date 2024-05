Vacanze in Italia, posti surreali da vedere che in pochi conoscono

In procinto di programmare le vacanze estive rimanendo in Italia e hai l’imbarazzo della scelta? Essere indecisi è più che normale avendo davanti una lista interminabile di posti che fanno innamorare al primo colpo e che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Da quelli più rinomati e “canonici” a quelli più nascosti che meritano comunque di entrare a pieno titolo nelle destinazioni più ambite del Bel Paese. Ci sono, infatti, tanti luoghi che sono poco conosciuti e fuori dai grandi circuiti di massa che riservano sorprese incredibili.

Per la prossima estate potresti programmare una vacanza diversa dal solito, optando di fare un tour in Italia alla riscoperta di luoghi iconici, avvolti da un’aurea magica restando fuori dalle grandi rotte per un trip immersivo nel cuore dell’Italia tra luoghi di grande fascino e residenze lontane dal caos, in ambienti tranquilli, avvolte nella natura, anche in ambienti rurali, a volte.

Su CaseVacanza.it chiunque può trovare l’alloggio ideale per le proprie esigenze. Per i giorni di ferie estive si potrebbero scegliere le Marche che vantano territori sottovalutati. Una tip di viaggio? Da visitare, nel cuore delle Grotte di Frasassi, il Tempio del Valadier, a Genga: una struttura neoclassica voluta da Papa Leone XII che si trova all’interno di una cavità naturale con il soffitto incastonato nella roccia. Un punto di partenza per organizzare un soggiorno in questa regione tra natura, storia e cultura.

Altra chicca da sapere è rappresentata dalle Dune di Piscinas, luogo incredibile e tra i più affascinanti di tutto l’Italia che in pochi conoscono. Un deserto con dune naturali che arrivano anche a 60 metri, in Sardegna, ricreando un meraviglioso scenario, quasi surreale a ridosso del Mediterraneo. Vale come buon motivo per andare sull’isola oltre gli itinerari più classici?

