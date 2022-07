Controlli dei carabinieri a Fabriano con denunce e patenti ritirate

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel fine settimana, hanno effettuato, come sempre, una serie di controlli per le vie della città e nelle frazioni.

Impegnati, per ogni turno, 8 militari, di cui tre pattuglie in divisa e una in borghese. Nel dettaglio un uomo, nato in Calabria e residente a Fabriano, di 46 anni è stato fermato in zona Borgo. Aveva un tasso alcolemico pari quasi a 2 grammi su litro: per lui patente ritirata, auto sequestrata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Stessi provvedimenti elevati nei confronti di un uomo di 32 anni, nato a Napoli e residente a Fabriano: fermato in viale Zonghi, aveva un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi su litro.

Una fabrianese di 25 anni, invece, in prossimità del Parco comunale, è stata fermata, anche lei in orario notturno; aveva un tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi su litro. E’ stata denunciata, patente ritirata ed auto affidata a persona di fiducia.

Nel corso dei controlli notturni nelle frazioni, invece, è stato fermato un 32enne, del posto. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e ha minacciato, con frasi ingiuriose e offensive, i carabinieri in servizio. Per questi motivi è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di sottoporsi al test con l’etilometro. Per lui anche il ritiro della patente ed il sequestro dell’auto.

