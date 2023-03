Sabato e domenica i banchetti dell’Unitalsi per raccogliere fondi per i pellegrinaggi

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Sabato 25 e domenica 26 marzo, presso alcune chiese e piazze d’Italia, l’Unitalsi ha organizzato dei banchetti/stands con la possibilità di fare “un gesto di bontà” attraverso cofanetti contenenti 4 confezioni di pasta artigianale di ottima qualità. Con questa iniziativa l’Associazione intende raccogliere le offerte a favore dei pellegrinaggi con gli ammalati. La carità è infatti al centro del percorso educativo che caratterizza l’Associazione nota principalmente per i “treni bianchi”.

Ogni anno, in questo periodo, con l’approssimarsi della Santa Pasqua, l’Associazione festeggia in tutta Italia la Giornata Nazionale con una raccolta benefica. La manifestazione giunta alla 21° edizione è il più importante evento di sensibilizzazione e promozione, offrendo l’occasione ai volontari di incontrare persone facendo conoscere: attività di carità, progetti di solidarietà e prossimità.

E’ una giornata importante per l’UNITALSI che quest’anno festeggia il 120° di fondazione e che ha bisogno dell’aiuto di tutti, affinché continui ad essere vicina alle persone fragili, ammalate e sole.

Verrà consegnato il calendario delle prossime partenze dei pellegrinaggi a Lourdes, Loreto, Terra Santa, Fatima, Santiago de Compostela.

Anche nelle nostre realtà locali, sarà proposto “Sostienici con un gesto di bontà”. I volontari e le volontarie proporranno, in cambio di un’offerta minima, un nuovo cofanetto di pasta che può diventare dono a chi è in difficoltà.

Quindi, il 25 e il 26 marzo, fermiamoci ai banchetti dei volontari e volontarie, sosteniamoli con un gesto d’amore. È proprio il caso di dirlo “C’è pasta per te”.

Una parte del ricavato delle offerte verrà devoluta alla Colletta proposta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Caritas Italiana a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto che ha devastato la Siria e la Turchia.

