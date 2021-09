Giovedì a Pintura di Bolognola le Marche si raccontano a tavola

BOLOGNOLA – Viticoltori e ristoratori sono i protagonisti di un’originale formula di narrazione (e degustazione) della storia culinaria regionale. L’evento inaugurale della kermesse “Marche: tradizioni in tavola” che coinvolge tutte e cinque le province è previsto per giovedì 23 settembre a Pintura di Bolognola. L’evento è parte del progetto regionale “Marche dalla Vigna alla Tavola” finanziato da Regione Marche e supportato dal vice presidente ed assessore all’agricoltura Mirco Carloni.

Grandi cantine, frantoi oleari, salumifici, forni, imprenditori caseari e una folta rappresentanza del mondo della ristorazione. Sono i protagonisti che animeranno “Marche: Tradizioni in tavola”. Il progetto è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità.

L’iniziativa prevede una costellazione di eventi che seguiranno le rotte dell’enogastronomia marchigiana delineando una geografia del gusto radicata nella storia dei paesi e nelle loro tradizioni grazie a una “ghiotta polifonia” di degustazioni e cene a tema durante le quali, con video e narrazioni, saranno svelati i segreti dei migliori interpreti del sapere culinario ed enologico marchigiano. Per la prima volta nei ristoranti delle cinque province marchigiane sarà messa in scena, anche con l’aiuto di sommelier e chef locali, la storia della fecondità della nostra terra e dei suoi frutti più famosi nel mondo raccontata nei “teatri” del nostro sapore, in particolare i vini DOCG, DOC e IGT, ma anche molte altre prelibate eccellenze come l’olio e i formaggi dei produttori delle Marche.

La presentazione di questo suggestivo viaggio nella bontà è prevista per giovedì 23 settembre, dalle ore 18 presso il Rifugio Pintura (Piazzale Pintura, 3, Bolognola) alla presenza di Mirco Carloni (vicepresidente e Assessore all’agricoltura della Regione Marche) che con la sua azione amministrativa ha reso possibile questo progetto.

Durante la serata saranno presentati gli attori principali dell’iniziativa (24 ristoratori, 12 cantine, 4 frantoi oleari, 1 produttore di formaggi, un produttore di salumi, un forno) e illustrate con un filmato le ragioni e le tappe di questa avventura itinerante che vede coinvolti anche, come partner, operatori del turismo, della promozione, della comunicazione, tra i quali l’Investments and Service Srl (azienda capofila), Lov Srl, Criluma Soc Cooperativa, Fraternitas Studiorum Aps., Palmiro Ciccarelii, Sommelier ed esperto assaggiatore di olio.

