Tornano le Tradizioni in Tavola: nuovo appuntamento della rassegna itinerante all’Osteria del Vicolo di Potenza Picena

POTENZA PICENA – La convivialitá è la speranza che ha il suono di una risata, la promessa di una felicitá tintinnante tra i calici. A farne crepitare la bellezza sará la nuova tappa della kermesse enogastronomica piú originale della regione. Torna Tradizioni in Tavola, con un nuovo appuntamento previsto per domenica 12 dicembre all’ Osteria del Vicolo di Potenza Picena a partire dalle ore 20. Tra i protagonisti, il miglior nettare degli Dei gustabile nelle Marche grazie ai viticoltori di Villa Forano, esperti produttori del Monteferro Colli Maceratesi Ribona doc 2018, alla raffinata cantina Capinera inventori del sublime Giacopetto Colli Maceratesi Rosso doc 2018 e del Gottifredo Colli Maceratesi Ribona Passito doc 2012, nonchè la prestigiosa Lumavite, storica “mamma” del Tusiano Marche Rosso IGT 2013.

Gli ospiti saranno guidati dall’esperta e affascinante narrazione di Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio, in un percorso che svelerà segreti e prelibatezze della nostra terra. ll costo previsto a partecipante è di 25 euro.

Il progetto complessivo è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità. L’organizzazione degli eventi è di Investments & Service.

