Tradizioni in Tavola, giovedì la kermesse del gusto marchigiano di scena a Montegranaro

MONTEGRANARO – Corre verso gli ultimi traguardi novembrini la spericolata maratona del sapore giunta ormai alla sua quindicesima tappa. Si tratta di Tradizioni in Tavola, la kermesse con alcuni dei più grandi protagonisti del gusto marchigiano impegnati in un formidabile tour dell’enogastronomia di qualità.

L’iniziativa , dalle 20, al ristorante Villabianca di Montegranaro vedrà al centro antiche ed intramontabili specialità di carne accompagnate da alcuni dei migliori vini delle nostre terre.

Durante una succulenta cena-degustazione, un itinerario ad hoc condurrà a scovare aroma e profumo dall’opera di sapienti viticoltori, un percorso guidato dalla suadente narrazione di Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio che guiderà gli ospiti in un intenso viaggio nei piaceri custoditi da Bacco. Protagoniste della serata, la prestigiosa cantina Podere Sabbioni con la Ribona Colli Maceratesi Ribona Doc. 2020, La Pantaleone, con “La Robalta” Marche Rosso Igt 2016 e la fattoria Le Terrazze Sassi Neri Conero Riserva doc.g2017 e il Belisario “ Carpe Diem” Verdicchio di Matelica Doc. Passito 2018.

Il costo previsto per ciascun partecipante è di 30 euro. Il progetto complessivo è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità. L’organizzazione degli eventi è di Investments & Service

