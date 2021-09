Giovani stranieri controllati a Pesaro: uno allontanato, due denunciati per possesso di eroina

PESARO – Nell’ambito delle ordinarie attività volte a contrastare in generale la microcriminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Pesaro, coadiuvati dall’unità cinofila della Polizia di Stato nonché dalla Polizia municipale, questa mattina hanno proceduto al controllo di alcuni stranieri che occupavano un caseggiato nei pressi della Stazione Ferroviaria di Pesaro.

I controlli sono stati intensificati anche al fine di prevenire ed interrompere episodi di degrado urbano ed illegalità nelle aree meno frequentate ed isolate del centro cittadino, in particolar modo nelle adiacenze della Stazione Ferroviaria.

All’esito dei controlli effettuati, grazie all’ausilio di un’Unità Cinofila Antidroga della Polizia di Stato, utilizzati al fine di contrastare lo spaccio in quelle zone di sostanze stupefacenti, sono state controllate ed accompagnate in Questura diverse persone straniere ai fini dell’identificazione e per approfondire la loro posizione sul territorio nazionale.

Ad uno dei soggetti identificati, risultato irregolare, è stato notificato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Questore di Pesaro.

Durante il controllo, sono state effettuate anche perquisizioni che hanno permesso di rinvenire e sequestrare, alcune dosi di eroina nonché materiale, utile per il taglio e il confezionamento delle stesse, e 200 euro circa, contante ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio condotta.

A seguito di quanto rinvenuto e poi sequestrato i due stranieri sono stati indagati in stato di libertà per l’illecita detenzione di sostanza stupefacente.

