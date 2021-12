Arrestato dalla Polizia un insospettabile trovato con la cocaina

PESARO – Prosegue l’attività del personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Pesaro volta a contrastare lo spaccio di cocaina.

Nell’ambito delle attività svolte al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Squadra Mobile ha individuato un cittadino albanese dimorante da tempo in provincia, come verosimile personaggio di spicco nell’ambito dello spaccio di cocaina, tanto da essere diventato il punto di riferimento dei consumatori di una parte del territorio.

Nei giorni scorsi l’uomo, incensurato e regolare sul territorio nazionale, con un lavoro stabile e quindi apparentemente insospettabile, veniva colto nella flagranza dei reati di spaccio e di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il predetto veniva infatti osservato durante una cessione di 6,24 grammi di cocaina ad un cittadino italiano residente in zona, tossicodipendente e, successivamente, a seguito della perquisizione personale e locale, veniva trovato in possesso di ulteriori 120 grammi circa di cocaina, 10.040 euro in denaro contante, un bilancino di precisione e vario materiale, necessario per il confezionamento della sostanza.

Considerata la flagranza del reato, il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente che evidenzia un buon inserimento del soggetto nell’ambiente del traffico di sostanze stupefacenti e la notevole somma di denaro, probabile provento dell’illecita attività, l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Urbino, presso la Casa Circondariale di Pesaro.

Ieri pomeriggio il Gip del Tribunale di Urbino, competente per territorio, ha convalidato l’arresto applicando la custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Rimane alta, pertanto, l’attività di polizia giudiziaria che si inserisce in un quadro di attività della Polizia di Stato che coinvolge l’intera provincia, volta a contrastare in maniera capillare e con un’azione incisiva ed efficace l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina).

