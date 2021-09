Con lo scooter contro un’auto, un ragazzo di 29 anni muore sul colpo

CARASSAI – Un ragazzo di 29 anni, originario del Pakistan, ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale Valdaso, nel territorio comunale di Carassai, in provincia di Ascoli Piceno.

Per cause in via di accertamento, da parte di una pattuglia dei carabinieri, il giovane pakistano mentre si trovava alla guida di uno scooter si è scontrato con un’auto. In seguito allo schianto è finito pesantemente sull’asfalto, riportando gravissime lesioni.

Il personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Appena concessa l’autorizzazione, da parte dell’Autorità giudiziaria, la salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dove sarà sottoposta ad autopsia.

