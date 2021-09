Due giovani bloccati dalla Polizia con gli stupefacenti

PESARO – Nell’ambito delle attività volte a contrastare le nuove forme delittuose emergenti, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Pesaro ha intrapreso specifiche iniziative mirate a disarticolare il fenomeno delle “bande giovanili”, presente anche a Pesaro.

La recente fase post pandemica ha fatto registrare, infatti, diversi episodi di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti, ad opera di soggetti minorenni e neo maggiorenni.

Negli ultimi mesi, gli investigatori della Squadra Mobile hanno monitorato ed analizzato il fenomeno delittuoso in argomento in questa provincia, con l’obiettivo di realizzare una mappatura dello stesso, giungere all’identificazione dei responsabili ed adottare idonee misure repressive per arginare il fenomeno.

Nel complesso, l’articolata attività trasversale realizzata dagli investigatori è sfociata nei giorni scorsi nell’arresto in flagranza di due giovani, un neo maggiorenne e un minorenne, resisi responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività svolta ha consentito, essendo i due già noti alle forze dell’ordine poiché resisi responsabili di vari reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, di procedere alla perquisizione nella stanza d’albergo temporaneamente occupata dagli stessi.

La perquisizione eseguita ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 30 grammi di marijuana già confezionata in dosi, una pistola a salve (simile per forma e dimensioni al modello in dotazione alle forze armate) con canna priva di tappo rosso, nonché denaro contante per un ammontare di circa 200 euro.

Pertanto il neo maggiorenne è stato accompagnato in carcere ed a seguito dell’udienza di convalida è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Anche per il minorenne è stata adottata una misura precautelare e la sua posizione è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile.

