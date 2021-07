Vittoria sprint di Mattia Occhinero che resta imbattuto e punta al titolo italiano

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Mattia Occhinero, il peso piuma professionista anconetano si è sbarazzato del proprio avversario, il lettone di Jurmala Ilgvars Krauklis in appena due minuti e 40 secondi.

In sede di presentazione avevamo scritto che era molto importante capire come il pugile anconetano sarebbe venuto a capo dell’avversario dando per scontato che, con la forma attuale, Occhinero sarebbe risultato vincitore. I fatti, sul ring, hanno dimostrato che Occhinero ha acquisito quella maturità e quella fisicità che lo indicano come uno dei papabili al titolo nazionale.

E’ tuttora imbattuto in sette combattimenti disputati a torso nudo e, quello che è più interessante, migliora ad ogni prestazione. Sul ring di Lastra a Signa ai primi scambi ha imposto due kd all’avversario ed al terzo Krauklis se ne è dovuto tornare all’angolo. Un Occhinero determinato e sbrigativo anche se, ad onore del vero, l’avversario non ci è sembrato intenzionato a soffrire più di tanto. Abbiamo chiesto al suo Tecnico, Marco Cappellini, i programmi futuri per questo ragazzo. “Per ora ci alleniamo e ci teniamo pronti per ogni evenienza – ci ha detto-. Nel rispetto delle regole federali attendiamo di giungere ai 10 combattimenti che ci consentiranno di inoltrare la sfida al campione nazionale.

Per quanto riguarda il valore ed il rendimento del ragazzo è sotto gli occhi di tutti che cresce ad ogni prestazione: l’ha fatto con il forte Musacchi a Ferrara, ha continuato con Pio Antonio Nettuno ad Ancona ed ora, a Lastra a Signa, è stato sul ring per poco meno di una ripresa. Riesce sempre più difficile trovargli avversari ma contiamo di giungere alla fatidica soglia delle dieci prestazioni entro breve e poi, chissà, sogno un bel match tricolore nella nostra Città. Sarebbe un regalo fantastico per tutti gli sportivi e gli amanti del pugilato che da troppo tempo sognano di poter avere un campione nazionale e questo regalo sono convinto che il nostro pugile sarebbe in grado di farlo.

Al momento stiamo valutando una offerta per un combattimento da disputare in Danimarca presso il Rofi Cetret Ringcobing il 28 di agosto contro tale Michael Nielsen, un Super Bantam professionista imbattuto, accreditato di cinque vittorie su altrettanti matches disputati. Un combattimento impegnativo davanti ad un atleta di sicuro valore da considerare con attenzione”.

