Obiettivo raggiunto, concluso il “Progetto Salesi 2019”

ANCONA – Nonostante i ritardi e le difficoltà causate dalla gravissima emergenza sanitaria che ci ha colpiti così duramente negli ultimi 18 mesi, Il “Progetto Salesi 2019” si è definitivamente concluso.

“Questa mattina – si legge in una nota – abbiamo consegnato la centrale per il controllo dei parametri vitali al reparto di onco-ematologia dell’ospedale pediatrico di Ancona direttamente nelle mani degli operatori sanitari medici e paramedici.

“La centrale va ad unirsi ai 4 monitors già consegnati nel novembre 2019 e che mi auguro si possano integrare maggiormente in futuro.

Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto così impegnativo, soprattutto per le difficoltà incontrate in questo particolare periodo per tutti noi, a chi ci è stato vicino in passato e soprattutto a chi rischierò di dimenticare.

“Un pensiero speciale va ad alcuni amici dell’Associazione e che tanto hanno contribuito per l’ottenimento del traguardo che ci eravamo prefissati:

-a Cinzia Gianaroli, Cinzia Menghini e Mam Beyond Borders Onlus così vicine anche da lontano e che con le loro meravigliose copertine sono state parte determinante della raccolta fondi

-a Ornella Giaconi motore inesauribile di ogni iniziativa, presente e determinata, grazie amica mia

-ad Alberto Vignoli ed il suo splendido ristorante “da Nialtri” di Marina di Montemarciano, che non ha mai smesso di dedicare tempo e risorse alla nostra causa

-a Francesca Forconi, sempre presente e simbolo della solidarietà nella Marche e non solo

-a Giorgia Bertagnon, Alessandra Falchetti e Francesco Lapucci così determinanti per la prima parte del progetto

-ai miei amici Romina e Marcello ABBATIELLO per i quali ho terminato tutte le parole di gratitudine

-ai miei amici Tiziana MATTEI e Danilo INNOCENTI, presenti e fondamentali

-al mio grandissimo amico Diego Dominici, la sua famiglia ed il suo ristorante DQuadro di Camerino sempre pronto e disponibile

“Ma un grazie va anche a chi sta sul campo, a chi rende utili i nostri sforzi ed il nostro impegno:

-al già primario del reparto Dott. Paolo PIERANI con il quale è nato il rapporto per l’Ospedale Salesi

-all’attuale direttore del reparto Dott.ssa Paola COCCIA, alla coordinatrice di reparto Sig.ra Sabrina PAESANI, a tutto lo staff medico e paramedico per il loro immenso impegno quotidiano nel reparto di onco-ematologia dell’ospedale Salesi di Ancona

-al direttore generale dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Dott. Michele CAPOROSSI, che ci ha onorato della sua presenza

-a Roberto Carbini e la Carbini srl, per la collaborazione e grande disponibilità nella fornitura delle apparecchiature medicali

“Per finire vorrei inviare un abbraccio affettuoso al mio amico Dott. Salvatore STASOLLA con il quale tutto è iniziato, e che se pur lontano è rimasto nei cuori di tutti noi”.

