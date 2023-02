Affidata all’Upa di Ancona l’organizzazione del campionato italiano dei pesi piuma fra Occhinero e Lusci

ANCONA – La Federazione Pugilistica Italiana ha affidato all’Upa di Ancona l’organizzazione del combattimento, valido per il titolo italiano dei pesi piuma, fra Mattia Occhinero e Jacopo Lusci di Torino.

Rammentiamo che Occhinero si è già fregiato del titolo, perduto contro Mattia De Bianchi all’Arena di Monza il 14 ottobre dello scorso anno, unica sconfitta di misura dell’atleta anconetano in un match dato in televisione nazionale, definito uno dei migliori dello scorso anno.

Ora, a seguito dell’abbandono da parte del campione italiano che tenterà la strada dell’Unione Europea il titolo, si è reso vacante, e Occhinero non poteva essere ignorato per un nuovo match titolato.

Suo avversario è stato indicato nel piemontese Jacopo Lusci un valido atleta che si è già battuto per il titolo senza peraltro conquistarlo il 3 dicembre del 2021, sconfitto ai punti da Davide Tassi.

Si tratta di un atleta non più giovanissimo, 34 anni, il cui curriculum (7-7-1) non gli rende ragione in quanto in ogni suo match ha dimostrato carattere, aggressività ed una ottima boxe, soprattutto in fase di attacco. Il nostro Mattia, dal canto suo può vantare una sola sconfitta in 11 combattimenti e ben sei vittorie prima del limite. Inoltre, e per la prima volta, avrà modo di battersi per il titolo davanti al suo pubblico in quanto il match avrà luogo con tutta probabilità in Ancona fra aprile e maggio e finalmente i dorici avranno la soddisfazione di poter assistere dal vivo ad un match titolato con un atleta anconetano impegnato a riprendersi quel titolo che già fu suo e ciò non accadeva dall’aprile del 2016 quando al Palaindoor Michele Focosi tentò , senza riuscirci, di conquistare il titolo dei pesi leggeri.

