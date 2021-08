In Danimarca vittoria lampo per il fighter anconetano Mattia Occhinero

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Vittoria lampo per quello che ormai possiamo considerare il fighter anconetano Mattia Occhinero. In terra danese, presso il Rofi Centret, Ringkobing, stipato di fan della “ex promessa” Michael Nielsen con un biglietto di ingresso per l’equivalente di circa 100 euro, inimmaginabile per noi, giunti per osannare la presunta vittoria del loro beniamino, ha gelato la platea ottenendo la terza vittoria consecutiva prime del limite e questa volta ai danni di un pugile che, imbattuto, godeva dei favori del pronostico.

Una vittoria anche per il suo maestro Marco Cappellini che ha osato contro il parere dei più e che ora può legittimamente avanzare pretese per il suo pugile a quel titolo italiano dei super bantam che non è più un miraggio.

“Per quanto riguarda il match – è Cappellini che parla- c’e poco da dire: Nielsen è partito subito all’attacco ma si è scontrato sul montante di Mattia che su questo colpo portato d’incontro al volto ed al corpo, ha costruito la vittoria. Un montante che non ha lasciato scampo a Nielsen che non ha saputo evitarlo. Una prima ripresa completamente a favore di Mattia cha ha continuato nella seconda tornata dove Nielsen centrato nuovamente in attacco con un montante destro è rimasto ingessato accusando vistosamente. L’arbitro invece di contarlo ha lasciato proseguire il combattimento fino al ko definitivo dopo venti secondi concluso da una scarica di colpi che hanno lasciato il danese completamente groggy. Tutto bene quindi e non solo per la vittoria ma per come siamo stati trattati e per l’ambiente veramente sportivo al massimo”.

Una vittoria perentoria ottenuta in soli quattro minuti scarsi in un ambiente ostile davanti ad un avversario di eccellente caratura, l’impresa non è stata da poco e non potrà essere ignorata nelle classifiche nazionali. Mattia Occhinero merita una chance e sarebbe veramente bellissimo potergliela fornire qui, nella sua Dorica.

