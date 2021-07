L’anconetano Mattia Occhinero sabato in Toscana per una nuova prova-verità

Il pugile allenato da Marco Cappellini potrebbe molto presto combattere per il titolo italiano

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Sabato sera (24 luglio), il pugile professionista della Upa di Ancona, Mattia Occhinero, disputerà il suo settimo combattimento in Toscana, a Lastra a Signa.

L’atleta, allenato dal trainer Marco Cappellini, viene richiesto con sempre maggiore frequenza sia in Toscana che in Romagna dove ha disputato ottimi match che l’hanno posto all’attenzione degli organizzatori locali.

Per questa sua settima prova si è ricorsi al lettone di Jurmala, Ilgvars Krauklis, un pugile di pari esperienza avendo disputato lo stesso numero di incontri di Mattia Occhinero.

Nei recenti incontri, ultimo quello di Ancona dello scorso giugno contro Pio Antonio Nettuno, ha dimostrato di essere molto cresciuto non solo in tecnica ma è apparso ancora più potente, in grado di chiudere la partita con un colpo solo. Sarà interessante pertanto vedere come verrà a capo di questo avversario e con che determinazione.

Come noto Occhinero ed i suoi mentori si sentano in grado sin da ora di avanzare la sfida al titolo nazionale ma, da regolamento, debbono perseguire la fatidica soglia dei dieci combattimenti a torso nudo per poter proporre la candidatura. C’è peraltro da dire che nella categoria dei piuma non vi sono moltissimi pretendenti per cui a nostro parere sarebbe possibile una deroga ed il pugile anconetano potrebbe essere autorizzato a disputare il combattimento, soprattutto se resterà imbattuto.

“Se dovesse manifestarsi questa opportunità – ci ha precisato il tecnico Marco Cappellini da noi interpellato in proposito – con un preavviso di tre settimane per una adeguata preparazione non ci tireremmo certamente indietro. Occhinero attraversa un momento di forma veramente eccellente e attende con impazienza il momento di battersi per il titolo; titolo che, lo dico a ragion veduta, è alla sua portata. Per ora comunque pensiamo a battere ed a fare una buona figura contro questo lettone che non sottovalutiamo assolutamente; il resto verrà”.

