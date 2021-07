In uno scenario magnifico Loreto ha ospitato una spettacolare riunione di boxe

di GABRIELE FRADEANI

LORETO – Un colpo d’occhio magnifico, una location inimmaginabile: un ring sospeso su una balconata con vista sulla riviera del Conero, torreggiante sulla sinistra, ed alle spalle il Santuario di Loreto, uno dei luoghi di devozione Mariana più conosciuti al mondo e tanta, tanta gente che in questo spazio aperto si è apprestata a seguire i dieci combattimenti proposti, prima con curiosità e poi con entusiasmo crescente.

Si trattava della prima riunione in quel di Loreto da parte della ASD Academy il cui tecnico, Alessandro Cossu, ha fortissimamente voluto la manifestazione ed è riuscito a coinvolgere tutta l’Amministrazione della città Mariana. Serata magnifica anche per quel suo significato di rivalsa dopo un periodo veramente buio che, per lo meno in quelle tre ore, è stato accantonato. Il contenuto tecnico dei matches proposti non è stato eccezionale ma gli atleti hanno sopperito con tanto agonismo e determinazione che, tutto sommato, alla fine ci fanno propendere per una riunione fra le più riuscite di quest’anno.

Su tutti il combattimento fra il fermano della Nike Gironelli e Panxhi della Phoenix. Più alto il fermano, in possesso di un allungo maggiore e sicuramente di doti tecniche migliori, più raccolto Panxhi e più potente a distanza ravvicinata. Il primo ha cercato di boxare alla lunga e media distanza con jab sinistri di sbarramento ed il destro in diretto ed in montante a frenare l’aggressività dell’avversario. Il secondo ha cercato in tutte le maniere di accorciare e di fare valere le sue leve negli scambi. Match intenso in cui ha avuto la meglio Gironelli che è stato anche premiato come migliore pugile della manifestazione.

Fra le donne l’anconetana Laura Fiori ha impattato con la romagnola Gessica Ghini in un confronto piacevole. La Fiori, più precisa, si è segnalata per i colpi d’incontro che puntualmente metteva a segno, la Ghini per la sua aggressività ed il suo maggiore dinamismo. Giusto il pareggio anche se a nostro avviso l’anconetana aveva una sfumatura in più.

Due sospensioni cautelari che dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, che i nostri Tecnici sono persone avvedute e che mirano soprattutto alla tutela dei propri atleti: inutile proseguire in un match quando i valori non sono più equlibrati. Non ci ha con vinto il verdetto a favore dello jesino Mujahed che, a nostro avviso, ha penalizzato più del dovuto il maceratese Palazzesi; forse un pareggio avrebbe rispecchiato maggiormente i valori in campo. Da evidenziare le prove dei fratelli Panebianco della Upa e quelle dei maceratesi Abazi , Fofana e Marconi.

Parterre di eccezione con Patrizio Sumbu Kalambay, il presidente Luciano Romanella, il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, l’assessore allo Sport Christian Anticaglia. Romanella, Pieroni e Anticaglia si sono dichiarati disponibili a dare seguito alla serata con altre anche di maggiore spessore mentre Kalambay ha rievocato le fasi del suo match contro McCallum fra gli applausi continui dei presenti.

Arbitri Giudici: Sauro Di Clementi, Alberto Lupi, Gianluca Ellena, Elisa Pecorari; Commissario di Riunione: Oreste Mariani; Medico di bordo ring: Carminio Gambacorta, Speaker: Kristel Talamonti; Addetto al cronometraggio: David Rocco.

I risultati

Youth kg 54: Abazi Ernis (Acc. Pug. Maceratese) b. Accorsi Alessandro (Boxe Medicina); Kg 75: Ajazi Artur (Drago Boxing) b. Squillante Diego ( Pug. Dorica) Sospensione Cautelare 2^ ripresa; Elite 2^kg 48: Panebianco Gabriele (Upa) b. Biribanti Luca ( Drago Boxing); Kg 54: Panebianco Leonardo (Upa) b. Trillini Davide (Pug. Jesina); kg 60; Marconi Andrea (Pug. Maceratese) b. Astolfi Davide ( Boxing Academy); kg 57: Fofana David (Ass. Pug. Maceratese) b. Ben Trifa Saber(Nike) Sospensione Cautelare 1^ ripresa; kg 80: Santinelli Riccardo (Pug. Jesina) b. Sociale Costantino (Boxing Academy); Kg 75: Mujahed Nur (Pug. Jesina) b. Palazzesi Mirko (Acc. Pug. Maceratese); Elite kg 60: Fiori Laura (Boxe Gym) e Ghini Gessica ( Boxing Medicina ) pari; kg 64: Gironelli Elia (Nike) b. Panxhi Princ (Phoenix Boxe).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it