Boxe, dieci incontri di spessore domenica sera in piazza a Loreto

di GABRIELE FRADEANI

LORETO – Torna il pugilato nella città Mariana dopo un troppo lungo lasso di tempo dovuto alla pandemia e non solo. Ci torna finalmente con il concorso del pubblico anche se ridotto e con le prescritte cautele di contrasto alla pandemia con dieci combattimenti dilettantistici che vedranno affrontarsi atleti di otto società marchigiane, una umbra, la Drago Boxing di Narni, ed una romagnola, la ASD Boxing Medicina.

La riunione è prevista per domenica prossima 25 luglio con inizio alle ore 20,30 presso la piazza Giovanni Paolo II davanti a Porta Marina. Si tratta del primo trofeo Città di Loreto organizzato dalla ASD locale Boxing Accademy con la collaborazione della Nike di Fermo, società attivissima quest’ultima in tutta la regione in cui svolge un ruolo propulsivo.

Abbiamo chiesto al tecnico della Boxing Accademy di Loreto, Alessandro Cossu, che ha voluto fermamente la manifestazione di illustrarci questo primo trofeo. “Abbiamo inteso riportare la boxe a Loreto – ci ha detto – in una serata sotto le stelle, aiutati in ciò dalla Amministrazione comunale che ha creduto al nostro progetto ed alla Federboxe regionale con il suo presidente Luciano Romanella ed alla società Nike di Fermo che ci sta dando una grossa mano.

“Intendiamo inoltre presentare due nostri atleti: Astolfi Davide e Sociale Costantino, due giovani che militano nei 75 kg che avranno domenica sera il loro battesimo sul ring. Abbiamo inteso anche invitare l’ex campione dei medi Patrizio Sumbu Kalambay che ha aderito di buon grado alla nostra richiesta e che ci rammenterà la sua straordinaria carriera che lo ha portato a trionfare su tutti i ring d’Europa. Ricordo ancora con emozione il suo match a Pesaro contro Mike McCallum: un vero cult del pugilato. Non a caso abbiamo intitolato la manifestazione come primo Trofeo Città di Loreto perché è nostra ferma intenzione proseguire su questa strada e farne un appuntamento ciclico”.

Da una occhiata al programma rileviamo ottimi spunti di interesse fra cui il match femminile fra l’anconetana Laura Fiori e l’emiliana Gessica Ghini. Trattasi di una rivincita in quanto lo scorso mese di giugno ad Ancona il verdetto è andato alla Fiori ma l’emiliana non convinta ha chiesto subito una rivincita e la Fiori non si è fatta pregare. Di grosso spessore anche il confronto fra Gironelli della Nike e Panxhi della Phoenix, due ottimi elementi dotati di tecnica e potenza che costituiranno il “main event” della serata. Tutti incontri che, per lo meno sulla carta, appaiono equilibrati ed in grado di offrire un ottimo spettacolo. Attesi alla prova i due portacolori debuttanti della società locale, Astolfi e Sociale, che, a detta dei propri mentori, dovrebbero fornire buone prestazioni.

Il programma

Youth kg 54: Abazi Ernis (Pug. Maceratese) vs Giacchetti Matteo (Pug. Dorica); Kg 69: Fiore Nicholas (Pug. Dorica) vs Ajazi Artur (Drago Boxing); Elite 2^ kg 48: Panebianco Gabriele ( Upa) vs Biribanti Luca (Drago Boxing), kg 54: Panebianco Leonardo (Upa) vs Trillini Davide (Pug. Jesina); kg 57: Fofana Davide (Pug. Maceratese) vs Ben Trifa Saber (Nike); kg 60: Astolfi Davide (Boxing Accademy) vs Marconi Andrea (Pug. Maceratese); kg 75: Palazzesi Mirko (Pug. Maceratese) vs Majahed Nur (Pug. Jesina); kg 80: Sociale Costantino (Boxing Accademy) vs Santinelli Riccardo ( Pug. Jesina); Elite kg 64: Gironelli Elia (Nike) vs Panxhi Princ (Phoenix Boxe); kg 60: Fiori Laura (Boxe Ring Gym) vs Ghini Gessica (Boxing Medicina)

Nelle foto: alcuni dei protagonisti della riunione di domenica sera a Loreto

