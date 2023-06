Sabato a Loreto una kermesse di pugilato programmata dalla Boxing Academy

di GABRIELE FRADEANI

LORETO – Una vera kermesse di pugilato quella programmata dalla Boxing Academy per sabato 24 giugno per il torneo di pugilato della Città di Loreto.

Un evento giunto alla terza edizione che, nelle precedenti, ha riscosso un grosso successo di pubblico ed ha fornito uno spettacolo di livello. La manifestazione si svolgerà in Piazza Giovanni Paolo II con inizio alle ore 20,30.

Previsti tredici incontri dilettantistici con la presenza di nove società marchigiane i cui atleti saranno opposte a pugili umbri, svizzeri e liguri. Gli incontri saranno intervallati dalla presentazione del settore giovanile e dal saluto del sindaco, Moreno Pieroni, e dall’assessore Allo Sport, Christian Anticaglia. Ospite d’onore l’ex campione mondiale dei pesi medi Patrizio Sumbu Kalambay.

I combattimenti in programma risultano equilibrati con i migliori dilettanti della regione ed un match femminile fra la Kolodziej Marta della B.C.Castelfidardo opposta alla svizzera Iuva Noemi della Ascona Boxe. Particolarmente attesi alla prova Gioacchini Leonardo della Nuova Pugilistica Dorica opposto allo svizzero Guerini Marvin della Ascona Boxe; Gironelli Elia della Academy che avrà di fronte l’altro svizzero Monteiro Marco: Tulli Lorenzo della San Giorgio che si batterà in un confronto campanilistico contro Bernardini Geremia della Nike di Fermo; Fofana Davide della A.P.Maceratese, in un altro accesissimo confronto, contro Fall El Ousmane della Upa di Ancona. .

Il dettaglio

Junior kg 63: Balloriani Riccardo ( Upa) vs Negroni Riccardo (Drago Boxe); kg 57: Kolodziej Marta (B.C.Castelfidardo) vs Iuva Noemi ( Ascona Boxe); Youth kg 67: Messi Leone ( A.P.Maceratese) vs Khyel Yahia ( Drago Boxe); kg 71: Tulli Lorenzo ( San Giorgio) vs Bernardini Geremia (Nike); Elite kg 63,5: Abazi Ernis (A.P. Maceratese) vs Omiccioli Matteo ( Phoenix); kg 71: Aamadio Leonardo (Nike) vs Maiorana Raffaele (Bruno Arcari); kg 60: Gioacchini Leonardo ( N.P. Dorica) vs Guerini Marvin ( Ascona Boxe); Cosentino Michele (Academy) vs Francesco Casagrande (Nike); kg 67: Gironelli Elia ( Academy) vs Monteiro Marco ( Ascona Boxe); kg 75: Astolfi Davide ( Academy) vs Squillante Diego ( Upa); kg 80: Sociale Costantino (Academy) vs Francioni Nicolò (Settempedana); kg 71: Perini Leonardo ( S.Giorgio) vs Piangerelli Leonardo (Nike); kg 86: Fofana David (A.P. Maceratese) vs Fall El Ousmane (Upa).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it