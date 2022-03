Domenica pomeriggio al PalaBrasili di Ancona torna la boxe

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Domenica 20 marzo l’Accademia Pugilistica Dorica organizza al PalaBrasili di Collemarino, con inizio alle ore 16, una riunione di pugilato con una decina di matches in programma ed alcuni incontri di “Sparring Io”.

Questa ultima è una light boxe di recente costituzione che riguarda le categorie giovanili: in particolare gli “Allievi” dai 12 ai 13 anni.

L’ingresso sarà gratuito con esibizione di green pass secondo le attuali norme anti Covid. Se non andiamo errati è la prima riunione impostata dalla nuova dirigenza della “Pugilistica Dorica” insediatasi nel luglio scorso che, nonostante le difficoltà poste dalla pandemia, è riuscita a promuovere corsi per giovanissimi dai 5 ai 12 anni, giovani dai 12 ai 15 anni, amatori, pugilato femminile ed ovviamente atleti AOB.

La nuova dirigenza espressa dal presidente Franco Caporelli si avvale di soggetti qualificati e di grandissima esperienza quali i tecnici Adelchi Tonucci, vero punto di riferimento del pugilato anconetano, e Giuseppe Cola.

Inoltre è intendimento della attuale dirigenza di ampliare la disciplina del pugilato dedicandosi anche allo “Sparrimg Io” e alla “Boxe Therapy”. Quest’ultima è una disciplina particolare rivolta a persone con problematiche sociali e viene usata come forma di riabilitazione sia fisica che psicologica con il sostegno dell’Associazione “Marco Vive”.

Si pensa inoltre di aprire il pugilato ai disabili con un corso destinato interamente a loro per consentire la pratica sportiva ed aiutarli nella integrazione sociale. Tutti progetti lodevoli che iniziano fattivamente dalla riunione di domenica che vedrà pugili della regione e dell’Abruzzo battersi fra loro.

I combattimenti di maggiore interesse, almeno sulla carta, saranno quelli che vedranno impegnati Gioacchini (Dorica) vs Liberati (Pug. Di Giacomo), Squillante (Dorica) vs Sociale (Accademy Loreto), Caporelli vs Astolfi (Accademy Loreto), D’Andrea (Dorica) vs Benzbiba (Audax Fano), Karimi (Dorica) vs Nur Mujahed (Pug. Jesina). Combattimenti che sulla carta esprimono un buon equilibrio, in grado di suscitare l’interesse degli sportivi. Appuntamento quindi al Palabrasili per una domenica pomeriggio interamente dedicata alla ”noble art”.

