Schianto tra uno scooter ed un furgone, ventiduenne finisce in ospedale

SIROLO – Questa sera, poco dopo le ore 19, in via Pertini, al Coppo di Sirolo, si è verificato un nuovo incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, da parte dei Carabinieri della Stazione di Numana, si sono scontrati frontalmente uno scooter ed un furgone.

Il ragazzo – 22 anni – che si trovava alla guida dello scooter è stato prontamente soccorso e trasportato, poco dopo, all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale.

