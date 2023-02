Domenica a Fermo la boxe riparte alla grande: una manifestazione con 11 matches

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Undici matches per la prima riunione dell’anno programmata dalla ASD Nike di Fermo che dimostra la propria vitalità e la volontà di ripetersi anche in questo 2023 come la prima società della regione. Undici combattimenti, dicevamo, con la presenza di ben otto società delle Marche e soli due atleti provenienti dal Lazio Cinque dedicati ai più giovani, junior e youth, e sei agli elite. Fra questi ultimi spiccano incontri di sicuro interesse, non solo campanilistico ma destinati a fornire ai tecnici regionali l’attuale valore degli atleti marchigiani per i prossimi impegni di livello.

Così è per Belleggia vs Wolak e Montagnoli vs Cacchiarelli, confronto fra la Nike ed il Boxing Club Castelfidardo e Gironelli vs Kpogo con la Boxing Academy opposta al Boxing Club Castelfidardo.

Non poteva mancare inoltre la presenza femminile con due matches fra la Ascione di Fermo e la laziale Lorizio e la senigalliese Chimienti opposta alla Kolodziej di Castelfidardo.

Combattimenti che sulla carta appaiono molto equilibrati con esito incerto, a tutto favore dello spettacolo che non mancherà di portare alla palestra Coni di Piazzale Tupini a Fermo domenica 12 febbraio alle ore 17 per un pomeriggio di ottima boxe un buon numero di tifosi.

Il programma

Junior kg 52: Ascione Martina (Nike) vs Lorizo Gaia (Universo); Chimienti Emily (Pu. Senigallia) vs Kolodziej Marta (B.C.Castelfidardo); Youth kg 60: Cosentino Michele (Boxing Acaddemy) vs Pizzichini Gabriele (Upa); Ricci Damiano ( Pug. Jesina) vs Riccardi Giordano ( Universo); kg 67: Frelli Nikolas (Nike) vs Rotatori Loris (Pug. Senigallia); Elite kg 71: Pagliarini Nicola ( Nike) vs Polverari Giovanni ( Audax); kg 75: Astolfi Davide (Boxing Academy) vs Angelini Francesco ( Olympia); kg 86: Belleggia Michele ( Nike) vs Wolak Daniel (B.C.Castelfidardo); kg 67: Gironelli Elia 8 Boxing Academy) vs Kpogo Jeremie (B.C.Castelfidardo); kg 92: Monatgnoli Luca (Nike) vs Cacchiarelli Davide (B.C.Castelfidardo).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it