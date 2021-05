“In arrivo 4 milioni di euro per chi vive e lavora nelle montagne delle Marche”

Matteo Salvini: “Dalle parole ai fatti”. Il commissario Marchetti e i consiglieri del gruppo in Regione: “Solo grazie alla revisione dei parametri voluta da ministri e parlamentari della Lega la spinta alla ripartenza”

ROMA – In arrivo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. La Lega esprime grande soddisfazione per un risultato promesso dal leader Matteo Salvini e diventato realtà anche grazie all’impegno dei ministri a partire dal responsabile del Turismo Massimo Garavaglia. In particolare, almeno 4 milioni saranno destinati alle MARCHE. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 980mila euro per sostenere gli impianti di risalita, più altri 260mila per maestri di sci e scuole di sci, più altri 2,7 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti.

“I milioni in arrivo per la montagna spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei codici Ateco, con i ritardi e con le inefficienze: ora arrivano soldi veri, che si accompagnano alle riaperture fatte con buonsenso. La Lega non molla, per le MARCHE e il resto d’Italia. Dalle parole ai fatti”, ha sottolineato Matteo Salvini.

“La Lega conferma di essere, come sempre, attenta ai problemi della montagna marchigiana provata dalle conseguenze del covid e del terremoto – aggiungono il commissario Riccardo Augusto Marchetti e i consiglieri del gruppo Lega in Regione – Solo grazie alla revisione dei parametri voluta dai ministri e parlamentari della Lega consente alle nostre comunità che vivono di sci e di turismo di avere quel supporto concreto che è indispensabile alla loro ripartenza”.

