Il romanzo “Storia interiore dell’universo” un lungo racconto onirico che attraversa più dimensioni

di TIBERIO CRIVELLARO

Il romanzo “Storia interiore dell’universo” (Manni Editori) di Paolo Vismara, lo definirei un lungo “racconto onirico” che attraversa più dimensioni in un possibile mondo parallelo.

Il suo inizio ha luogo presso una libreria, durante una sera piovosa, dove viene squallidamente presentato il libro del protagonista. Questo romanzo non è conforme ai tanti simili. É piacevole e sorprendente nello spingersi “nell’altrove”, nel tempo di sapore daliniano.

Il referente soggettuale pare compia un inedito viaggio tra impossibile e possibile. Mi viene da pensare quanto il “referente” assomigli all’autore, paleontologo, letterato, insegnante di “Big Story” presso alcune scuole di secondo e primo grado. Expérimentalisme nouveau et différent?

Ottima la scrittura prosaica attraverso cui l’autore propone una sua visione dell’universo quale complessa fusione, anche fisica e simbolica “dell’avviamento” umano in crescita, sia nel soggettuale quanto nello spirituale.

Tra le righe si coglie della “spaltung” bleuleriana (non dissociativa) che si espande verso una diversa filosofia teoretica. Accanto al protagonista vive un Re che “sparisce”, personaggio “metalinguistico”, (a scomodare Freud). C’è del Peter Pan che sorvola il paesaggio in tale isola che c’è e non c’è? E traspare la domanda al “trapassato” remoto e quello prossimo: “da dove venimmo e dove andremo se andiamo”? Romanzo d’esordio ma di valore. A

questo punto vi state chiedendo se sto delirando. Tranquilli all’Ingrassia di Palermo non ho messo anima ne corpo. Però sarei uno stupido dilettante se vi fornissi particolari che sbroglino il gomitolo senza correre il rischio che la vostra curiosità anneghi precocemente nel limo del discorso.

Piuttosto vi consiglio di seguire la bufera verso la prima libreria, ma senza pigliar la pioggia del romanzo. Andando per mar si fecero grandi scoperte. Siate Colombi.

PAOLO VISMARA

STORIA INTERIORE DELL’UNIVERSO

Manni Editori

