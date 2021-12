Provinciali, Marchetti (Lega): “Risultato storico, la nostra squadra di governo cresce e si consolida”

ANCONA – Storico risultato per la Lega quello consegnato dalle urne delle elezioni provinciali. A conquistare la presidenza della Provincia di Macerata il sindaco del capoluogo Sandro Parcaroli, unico candidato di partito di questa tornata elettorale. Fermo va al civico Michele Ortenzi, sostenuto da tutto il centrodestra.

Anche per quanto riguarda i consiglieri provinciali, La Lega ha centrato: Luca Buldorini e Laura Sestili entrano nel consiglio di Macerata, Endrio Ubaldi e Marika Acciarri a Fermo, Enrico Rossi e Roberto Biagiotti a Pesaro-Urbino e Filippo Crivellini sarà consigliere ad Ancona.

“La vittoria di Sandro Parcaroli alle provinciali di Macerata è testimonianza del valore del modello amministrativo a trazione Lega – esordisce il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti – ho chiesto a Sandro la disponibilità per questa nuova sfida perché consapevole che è lui l’uomo migliore per questo incarico e sono certo che saprà portare concretezza e buongoverno anche in Provincia come sta facendo in Comune. Auguro buon lavoro ai neoeletti presidenti Parcaroli e Ortenzi e a tutti i nostri consiglieri provinciali – conclude Marchetti – la Lega non mancherà di supportarli in ogni momento di questo percorso”.

Nella foto: Riccardo Augusto Marchetti con Sandro Parcaroli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it