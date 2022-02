In arrivo a Filottrano 1,2 milioni per una nuova casa di comunità

Luca Natalucci: “Un traguardo raggiunto grazie all’impegno della Lega per il territorio”

FILOTTRANO – “Mai successo prima d’ora, i numeri parlano: 1,2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo fabbricato per la Casa di Comunità a Filottrano. E questo sarà possibile grazie all’impegno della Lega in Regione e dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini”, è quanto afferma il responsabile provinciale degli Enti locali e consigliere comunale in quota Lega del comune, Luca Natalucci.

“Si tratta di una cifra significativa per un comune che conta 9 mila abitanti, a cavallo tra due province: Ancona e Macerata. L’ex ospedale di Filottrano infatti, non solo è un edificio antico, e quindi non più adeguato alle necessità del territorio, ma ha cessato la sua attività nel 1985 ed è stato trasformato in Residenza Sanitaria Assistenziale. E’ dunque chiara l’esigenza di un nuovo fabbricato che possa diventare un punto di riferimento per il territorio”.

Il PNRR Sanità che vedrà investimenti complessivi per 182 milioni nelle Marche, prevede per la componente 1 della Missione 6 Sanità stanziamenti per quasi 43 milioni per la realizzazione di 29 Case di Comunità, 23 milioni per 9 Ospedali di Comunità e quasi 2,6 milioni per 15 Centrali Operative Territoriali.

“La Lega è impegnata a risolvere le problematiche dei territori al di là della politica: prova ne è che Filottrano, pur guidato attualmente da una amministrazione di centro-sinistra, ha ricevuto 1,2 milioni, una cifra importante. Il Pnrr prevede una Casa della Comunità ogni 40-50 mila abitanti, con una «presenza medica» 24 ore al giorno sette giorni su sette, insieme agli infermieri, la presenza di specialisti, servizi diagnostici primari, punti prelievi e per gli screening, il Cup. Una sanità più vicina ai cittadini, soprattutto a vantaggio degli anziani che fanno difficoltà a spostarsi fuori dal comune”.

Nella foto: l’assessore regionale Filippo Saltamartini e Luca Natalucci

