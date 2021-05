Bosco in fiamme, un’abitazione messa in sicurezza dai Vigili del fuoco

MONTECOPIOLO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in Via Moneta, nel territorio comunale di Montecopiolo, per un incendio di bosco.

La Squadra di Macerata Feltria, intervenuta con tre autobotti ed un mezzo 4×4, sta provvedendo all’estinzione dell’incendio, sviluppatosi in un terreno di circa 3000 metri quadrati di sterpaglie.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è reso più difficoltoso dal vento forte che si sta generando nella zona. Al momento è stata messa in sicurezza un’abitazione ed una pineta adiacente all’abitazione.

