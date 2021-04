Torna la boxe a Fermo, grande attesa per la pesarese Valentina Marra

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Ancora una riunione di boxe ed ancora a Fermo presso la locale palestra CONI dove domani (domenica 11 aprile) la Nike presenta una dilettantistica di tutto rispetto che coinvolge ben otto palestre regionali e due romagnole. E’ una attività veramente notevole impostata in tutta la regione che mai come in questo anno vede un fiorire di manifestazioni che solitamente si registravano in questa misura solo durante il periodo estivo. Di ciò va dato doverosamente atto al neo Comitato Regionale, guidato dal fermano Luciano Romanella, ed a tutti i dirigenti delle società marchigiane.

Purtroppo lo spettacolo sarà ancora a porte chiuse e ne potranno beneficiare solo gli addetti ai lavori con la speranza che quanto prima la pandemia cessi di mordere e si potrà rivedere il pubblico.

Dando uno sguardo al programma rileviamo, come peraltro al solito, un grosso equilibrio di valori condizione essenziale perché gli atleti possano crescere e possano acquisire ad ogni confronto nuove esperienze che contribuiranno alla maturazione delle proprie qualità.

Molto attesa la pesarese Valentina Marra, una ragazza che nel 2019 si è laureata campionessa europea nella categoria schoolgirl e che lo scorso anno è giunta seconda ai campionati italiani junior. In questa occasione avrà di fronte la emiliana Ravazzini, una atleta di cui si dice un gran bene perfettamente in grado di impegnarla. Valentina Marra attraversa un ottimo stato di forma ed è smanioso di battersi. Il suo maestro, Antonio Raspugli, crede molto sulle possibilità della propria amministrata che ha doti tecniche ed agonistiche per poter emergere anche nelle categorie superiori. Convinzione condivisa anche in Nazionale dove l’atleta pesarese è di casa per avere disputato diversi matches con i colori Italiani.

Di interesse anche il match fra Tulli di Porto San Giorgio e l’anconetano Fiore. Si tratta di una rivincita: nel primo match è uscito vincitore il primo di stretta misura ed ora i due si incontrano nuovamente per dirimere una questione di superiorità rimasta in forse.

La Nike schiera quattro pugili: Monteverde, Belleggia, Liberati e Ben Trifa opposti a validi avversari

Il programma

Junior kg 62: Marra Valentina (B.C. Pesaro) vs Ravazzini Anna (Boxe Ferraro; Youth Kg 60: Monteverde Devis (Nike) vs Tarquini Lorenzo (Kaflot); De Pascalis Marco (Audax) vs Cannizzaro Filippo (Boxe Ferraro); Kg 81: Belleggia Michele (Nike) vs Alupului Matteo (Pug. Senigallia); Elite 2^ Kg 60: D’Amore Clara (San Giorgio) vs Gelsi Elena (Carabini Nello); Kg 64: Liberati Lorenzo (Nike) vs Impiccioni Federico (Lioneart); junior kg 64: Tulli Lorenzo (San Giorgio Boxe) vs Fiore Nicholas ( Pug. Dorica); Elite 2^ kg 81: Ben Trifa Saber (Nike) vs Lamona Andrea (Lioneart).

Nelle foto: Valentina Marra nella proclamazione del titolo europeo, con l’ex campione mondiale Rosi ora trainer della squadra nazionale, Belleggia della Nike e Tulli della San Giorgio in recenti combattimenti

