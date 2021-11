Boxe / Nelle Marche un fine anno denso di riunioni, si inizia a Tolentino

di GABRIELE FRADEANI

TOLENTINO – Un fine anno denso di riunioni che testimonia la vitalità del pugilato nelle Marche! Al momento sono programmate ben 11 riunioni che vedranno tutti o quasi gli atleti della nostra regione, dilettanti e professionisti impegnati anche in vista dei campionati nazionali di categoria.

Queste le manifestazioni programmate dal 12 novembre al 19 dicembre che si svolgeranno nella nostra regione: i giorni 12 e 13 novembre a Tolentino la Nike di Fermo presenta le selezioni regionali dei campionati nazionali youth; il 19 e 21 novembre la Audax di Fano si propone per le fasi regionali degli Elite, la massima categoria dilettantistica; il 20 novembre a Monteprandone sarà la volta del Boxing Team Ruffini con una mista che vedrà il debutto del professionista Di Loreto fra i pesi medi e il secondo match di Nadia Flalhi ; il 28 novembre a Castelfidardo il locale Boxing Club presenta Charlemagne Metonyekpon, giunto al suo decimo combattimento, imbattuto ed in corsa per il titolo nazionale dei superleggeri; Il 10 dicembre ad Ascoli altra mista in cui main event è affidato al supermedio professionista Jonni Cocci anche lui imbattuto in nove combattimenti: l’11 dicembre a Senigallia la è l’Upa di Ancona che presenta l’altro imbattuto professionista Mattia Occhinero; infine la Miami organizza a Cuccurano di Fano quella che al momento sembra l’ultima riunione dell’anno. Un fiorire di attività che non possono non inorgoglire la dirigenza regionale che, ad onta della pandemia in atto, ha visto un incremento notevole delle attività.

“Merito delle nostre società – ci diceva il presidente Luciano Romanella – che stanno producendo una grossa mole dio lavoro che non tarderà a darci soddisfazioni con i nostri atleti, dilettanti e professionisti, anche a livello nazionale. A proposito dei professionisti noto con soddisfazione che i nostri atleti sono tutti imbattuti: Nadia Flalhi, Jonni Cocci, Charlemagne Metonyekpon, Mattia Occhinero e ciò fa sicuramente onore non solo a loro ma anche alla professionalità dei loro tecnici che, lasciatemelo dire, sono fra i migliori in campo nazionale”.

Ma veniamo alle prime riunioni in programma che vedranno a Tolentino, per l’organizzazione della Nike di Fermo presso il Palazzetto dello Sport Chierici, con inizio delle gare alle ore 21, fra gli altri combattimenti, le selezioni regionali dei campionati italiani Youth, giovani di età compresa fra i 17 e 18 anni.

Parteciperanno con i loro migliori atleti la Nike di Fermo, il B.C.Castelfidardo, la GLS Dorica, l’Upa Pittori, la Phoenix Boxe, la Acc. Pugilistica 1923; la Nuova Pugilistica Dorica, la Pugilistica Senigallia. Si presenta particolarmente affollata la categoria dei 60 kg con quattro atleti a contendersi il diritto di rappresentare la regione agli assoluti: Carelli di Castelfidardo, Iengo e Giacchetti di Ancona e Monteverde di Fermo.

