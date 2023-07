Stasera sul Lungomare Sud di Civitanova Marche torna la boxe

di GABRIELE FRADEANI

CIVITANOVA MARCHE – Questa sera (sabato), con inizio alle ore 19, presso l’ex Casa del Balilla nel Lungomare Sud, la Nuova Cluana Boxe presenta una dilettantistica di buon spessore.

Otto i matches in programma che vedranno una selezione di pugili marchigiani incrociare i guantoni fra loro in combattimenti da un forte sapore campanilistico. Sostanzialmente le Marche sud, con le società di Civitanova, Fermo ed Ascoli, opposte alle Marche centro nord con le asd di Ancona, Macerata, Fabriano e Montecchio. Unico confronto spurio quello che vedrà Albanesi di Fermo opposto all’umbro Chimera.

Il combattimento che almeno sulla carta dovrebbe risultare fra i più interessanti sarà quello fra Abazi di Macerata ed Albanesi di Fermo. Da notare che Abazi sta vivendo un periodo felice e che nella riunione di Macerata della settimana scorsa è stato indicato come il migliore della manifestazione. Altri combattimenti di sicura presa quelli fra l’anconetano Gaggiotti ed il civitanovese Bufalini e quello fra Kolodziej di Castelfidardo e Casagrande di Fermo. Una riunione che, come già precisato, contiene grossi spunti campanilistici e che non mancherà di soddisfare coloro che, speriamo in gran numero, vorranno assistervi.

Il programma

Junior kg 65: Stizza Diego (Cluana) vs Piermarini Davide (A.P.Maceratese); Kg 80: Corallini Nicolò ( Cluana) vs Marini Tommaso (A.P.Maceratese); kg 50: Di Rocco Bryan (Pug. Ascoli) vs Guiducci Christian ( Montecchio Sport); youth kg 58: Bufalini Nicolò (Cluana) vs Gaggiotti Christian ( Upa); kg 60: Casagrande Francesco ( Nike) vs Kolodziej Davide ( B.C.Castelfidardo); kg 67: Bernardini Geremia ( Nike) vs Abazi Ernis (A.P.Maceratese); elite kg 63,5: Bastarelli Riccardo (Nike) vs Mariani Leonardo ( Liberti Fabriano); kg 65: Albanesi Niccolò (Nike) vs Chimera Fabio (Boxe Foligno)

