Sabato e domenica a Fermo due giornate dedicate al pugilato

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – La Nike di Fermo, la più quotata società delle Marche, organizza presso la Palestra comunale di via Leti un week end tutto dedicato al pugilato.

Si partirà sabato 4 marzo con un torneo interregionale di “Sparring io”, pugilato non agonistico, dalle ore 16 per proseguire, nello stesso impianto, domenica 5 marzo con un torneo amatoriale dalle 15 alle 18 per poi terminare alle ore 19 con il clou costituito da 12 matches dilettantistici che coinvolgeranno buona parte delle palestre regionali con l’inserimento di due atleti laziali e tre abruzzesi.

Due i combattimenti femminili fra Kolodziej Marta di Castelfidardo opposta alla pari peso abruzzese Lorizio Gaia e la fermana Ascione Martina contro Chimienti Emily di Senigallia. Si tratta di due rivincite in quanto le atlete hanno già combattuto fra loro: nella prima occasione il verdetto è andato di misura alla Kolodziej ed alla Mascione ed ora sia la Lorizio che la Chimienti vogliono rifarsi e ce la metteranno tutta a vantaggio dello spettacolo. Da registrare che Kolodziej nella riunione gestita dalla Upa la settimana scorsa è risultata la migliore atleta della serata ed è apparsa in forma come mai.

Match interessantissimo anche quello che vedrà opposto Casagrande al romano Agozzino: il pugile ospite è un nazionale e considerato un talento emergente. Combattimento molto difficile per il fermano. Scontro fra colossi, nei 92 kg, fra il fermano Bondar e l’anconetano Spinosa: difficilmente il confronto si svolgerà su tutte tre le riprese vista la potenza di entrambi.

Degno di attenzione anche il combattimento fra il fermano Frelli ed il senigalliese Di Gioia. Sulla carta dovrebbe avere maggiori chances quest’ultimo ma il fermano farà di tutto per fermarlo ed avrà sicuramente il pubblico dalla sua parte. Una riunione che appare veramente interessante con spunti tecnici ed agonistici di tutta rilevanza.

Il programma

Iunior kg 52: Kolodziej Marta (B.C.Catselfidardo) vs Lorizio Gaia (Universo); Ascione Martina ( Nike) vs Chimienti Emily (Pug. Senigallia); kg 57: De Falco Angelo ( Dorica 2008) vs Radionov Artem (Ascoli Boxe); Kg 70: Frelli Nikolas ( Nike) vs Di Gioia Mario (Pug. Senigallia); Youth kg 60: Casagrande Francesco (Nike) vs Agozzino Fabio (Universo); Messi Leone ( A.P.Maceratese) vs Miledi Rayen (L’Aquila Boxe); Kg 92: Bondar Yurli (Nike) vs Spinosa Matteo (Dorica 2006); Elite kg 86: Belleggia Michele ( Nike ) vs Benchea Gianluca (L’Aquila Boxe); kg 75: Astolfi Davide (Academy) vs Bruscini Joele (Pug. Settempedana); Bonfigli Alessandro (Nike) vs Ciccalè Leonardo (A.P.Maceratese)

