Amore e pugilato, per San Valentino doppio appuntamento a Fermo

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Un accostamento fra amore e pugilato che potrebbe a prima vista lasciare perplessi; è quello che la Nike di Fermo propone con due riunioni di boxe per il 13 e 14 pomeriggio presso la palestra Coni di Piazzale Tupini a Fermo, in concomitanza con “San Valentino”.

Peraltro per gli addetti ai lavori non vi è nulla di più indovinato se si considera l’amore che tecnici, atleti e dirigenti hanno per questo sport che non consente altro che soddisfazioni e poi non sfugge a nessuno come fra gli atleti al termine del combattimento, anche il più duro, scatta automatico l’abbraccio sincero e liberatorio.

Da considerare anche il fatto che da qualche anno abbiamo pugili in gonnella e pertanto è anche un omaggio a tutte le donne che apprezzano e si realizzano con uno sport che fino a pochi anni fa era considerato “maschio” per eccellenza.

Una ottima ed innovativa idea pertanto che segna l’ingresso nel pugilato del neo presidente della Nike Paolo Santini che sostituisce Luciano Romanella recentemente chiamato alla guida del pugilato regionale.

Da evidenziare anche, per l’occasione, che trattasi delle prime due riunioni di questo 2021 che speriamo possa nel prosieguo farci dimenticare questa pandemia che costringe ancora le società a disputare la propria attività senza il concorso del pubblico e con rigide disposizioni anti Covid 19.

La Nike ha comunque predisposto la diretta streaming per cui chi vorrà potrà collegarsi ed assistere ai combattimenti. Sarà presente alla manifestazione l’assessore allo Sport di Fermo Alberto Maria Scarfini, grande appassionato di boxe, che rappresenta il patrocinio delle Istituzioni da sempre vicino alla società. Non poteva mancare anche la presenza di Mariangela Verna, invitata da Luciano Romanella, attuale presidente abruzzese in predicato per diventare Consigliere Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana.

Per quanto riguarda il contenuto tecnico delle due riunioni, curate come al solito da Fausto Rocco, ci si è rivolti al Lazio ed all’Abruzzo che forniranno gli atleti da porre in competizione con i nostri portacolori.

Ben nove le palestre della nostra regione presenti con loro migliori pugili: La Nike, la 1923, la Audax, il Boxing Club Castelfidardo, la Olympia, la Kaflot King Boxe, la Liberti, la Phoenix, la Pug. Ascoli Previsti otto combattimenti per ogni serata con inizio alle ore 16 in modo da poter rispettare le norme in vigore.

Particolarmente attesi alla prova Elia Gironelli, Leonardo Piangerelli, Marcelli Di Gennaro, Lorenzo Tulli, Said Yacoube. Per l’occasione non potevano mancare matches in rosa che vedranno Sportelli Emanuela della Boxe Ascoli opposta in un match campanilistico a Marcelli Francesca della 1923 di San Benedetto e Alessia Corradetti della Nike alla laziale Aurora De Persio.

Nelle foto: Luciano Romanella di Fermo nuovo Presidente regionale; Elia Gironelli con il tecnico Gramaccini

