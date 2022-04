Riunione mista a Fermo con protagonista la talentuosa Nadia Flalhi

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Riunione mista, quella programmata dalla Nike di Fermo, con main event il match fra la talentuosa Nadia Flalhi, giunta alla sua terza prova da professionista e la montenegrina Aleksandra Vujovic una globe trotter di grandissima esperienza che ha disputato ventidue combattimenti.

Rammentiamo che la Flalhi ha fatto il vuoto fra i dilettanti conquistando il titolo italiano e da professionista ha già evidenziato, nelle due prove sostenute, di poter ambire nel breve allo stesso successo. E’ una atleta molto dotata fisicamente: longilinea e con un allungo notevole, in possesso di un pugno di tutto rispetto che porta in diretto ed in gancio con perfetta scelta di tempo. Sei riprese che si prevedono molto “calde” perché la Vujovic forte della sua esperienza cercherà con tutti i mezzi di rendere quantomeno dura la vita alla nostra atleta. La Flalhi dal canto suo non vuole perdere tempo e , guidata dal suo trainer Roberto Ruffini, vuole bruciare le tappe e proporsi entro l’anno per una sfida titolata. Non pensiamo pertanto che voglia concedere nulla alla montenegrina, anzi cercherà di archiviare la pratica nel più breve tempo possibile e di aggiungere un successo di prestigio al suo curriculum.

Nel programma, fra i combattimenti dilettantistici, ne risultano tre al femminile: tre ragazze della Nike di Fermo: Debora D’Ambrogio, Clara D’Amore e Alessia Corradetti opposte ad avversarie di rango. Inoltre da tenere particolarmente d’occhio anche Gironelli Elia e Tulli Lorenzo che stanno attraversando un periodo di forma eccellente e che sono garanzia di spettacolo.

Appuntamento quindi presso la palestra Comunale Leti di Fermo, sabato 9 aprile con inizio alle ore 19 per una bella serata dedicata al pugilato in buona parte in rosa.

Il programma

Junior kg 80: Acciarri Emanuele (Ruffini Team) vs Senesi Morgan (Kta Boxing Team); Kg 54: Rachidi Ayoub ( Upa) vs Rahmani Selfeddine (Boxe Le Torri); Youth kg 63: Abazi Ernis ( A.P. Maceratese) vs Lo Votrico Giulio ( Boxe Le Torri); kg 67: Tulli Lorenzo (Nike) vs Salzillo Pasquale ( San Giovanni); Kg 81: Belleggia Michele ( Nike) vs Fiore Fabiano ( L’Aquila Boxe); Elite kg 63: D’Ambrogio Debora (Nike) vs Romel Arianna (Kta Boxing Team); kg 64: D’Amore Clara (Nike) vs Sallustri Ilaria (L’Aquila Boxe); kg 54: Corradetti Alessia (Nike) vs Salvadori Siria (Boxe Cecina), kg 68: Gironelli Elia ( Nike) vs Diani Brando ( Pug. Fiorentina).

Professionisti pesi leggeri: Nadia Flalhi (Ruffini Team) vs Aleksandra Vijovic (Serbia) 6 riprese

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it