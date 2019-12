Un bellissimo presepe vivente proposto al Duomo di Ancona dalla cooperativa Il Piccolo Principe / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Domenica 15 dicembre 2019, alle ore 15.15, la Cooperativa onlus “Il Piccolo Principe”, come è ormai consuetudine da tanti anni, ha riproposto il Presepe vivente all’interno della Cattedrale di San Ciriaco.

Se è vero che il Presepe è l’anima del Natale, il breve momento che abbiamo vissuto quest’anno in Cattedrale è stato veramente emozionante. La presenza delle bambine e dei bambini, sotto la regia delle Catechiste della Parrocchia di San Paolo, con quella vitalità e compostezza che solo i piccoli sanno dare, impreziosito dalle bellissime voci del Coro, hanno allietato un Presepe eccezionale, dal sapore antico. Come da tradizione, a commentare i passi delle Sacre Scritture non poteva che essere il padrone di casa, l’Arcivescovo Mons. Angelo Spina, che si è soffermato sulla lettera che il Papa ha scritto in occasione della sua visita a Greccio, ove appunto è nato il Presepe. Particolarmente suggestivo è stato il momento in cui gli Angeli (rigorosamente al femminile) si sono recati dai pastori addormentati, per invitarli alla Grotta che ha visto la nascita del Bambino Gesù.

Un grande grazie ai tanti genitori che hanno accompagnato i bimbi e preparato i piccoli doni, il cui ricavato è stato destinato a sostenere, nell’ambito della Fondazione AVSI, l’assistenza che le Suore della Carità dell’Assunzione assicurano ai bisognosi in varie città italiane.

(Le foto sono di Stefano Sacchettoni)

