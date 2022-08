E’ morto don Alberto Pianosi, parroco della chiesa del Santissimo Sacramento di Ancona

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Questa mattina è tornato alla Casa del Padre don Alberto Pianosi, parroco della chiesa del Santissimo Sacramento di Ancona. Il decesso è avvenuto in clinica a Milano, dove appunto don Alberto si stava curando. Purtroppo le sue condizioni di salute sono andate progressivamente peggiorando negli ultimi giorni: la sua scomparsa è avvenuta all’età di ottanta anni.

Don Alberto era stato ordinato sacerdote nella Diocesi di Ancona il 6 dicembre 1975. Per le sue doti umane e la concretezza della Fede vissuta, è stato un punto di riferimento per persone di ogni età, anche oltre i “confini” della Diocesi. Cresciuto nell’esperienza del Movimento di educazione ecclesiale di Comunione e Liberazione, ha offerto ad ognuno la vita della Chiesa come ambito nel quale riscoprire le esigenze costitutive della propria vita. Uomo di profonda cultura, di eccezionale umanità e sorprendente umiltà, è stato realmente compagno di viaggio verso il destino per chi ha aperto la propria vita alla possibilità di un incontro decisivo.

Ad Ancona è stato per lungo tempo insegnante di religione presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Benvenuto Stracca”, dove ha conosciuto centinaia di studentesse e studenti fin dalla prima metà degli anni Settanta.

Nel corso degli anni, era stato parroco alle Grazie, al Crocefisso, alla Palombella ed ora si trovava al Sacramento: era un sacerdote del Capitolo della Cattedrale di San Ciriaco. Fino a quando è stato possibile, alle ore dodici della domenica ha sempre celebrato la Santa Messa presso la Cattedrale.

Una testimonianza, la sua, molto significativa e memorabile. In questo terribile momento, bisogna essere grati al Signore per avercelo fatto conoscere. Per questa ragione, questa sera 10 agosto alle ore 21.15, presso la chiesa della Misericordia di Ancona, verrà recitato il Santissimo Rosario in suo suffragio.

I funerali verranno celebrati venerdì 12 agosto alle ore 15.00 presso la Cattedrale di San Ciriaco da Sua Eccellenza, l’arcivescovo di Ancona, monsignor Angelo Spina.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

