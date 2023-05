Inaugurati ad Ancona i locali che ospitano i ragazzi di Arianuova

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Don Samuele ha benedetto i locali che ospitano i ragazzi di Arianuova, la struttura per disabili, nata all’interno dell’Associazione ‘Gli Amici del Piccolo Principe onlus’. Il parroco della vicina chiesa di S. Maria delle Grazie ha impartito la benedizione alla struttura, ubicata in via Serpilli n. 2. L’edificio è stato ristrutturato di recente, dopo il terremoto del 9 novembre dello scorso anno. Con l’occasione, il Presidente pro-tempore degli Amici del Piccolo Principe, Simone Carotti, ha animato, davanti ai ragazzi, agli educatori e ai volontari accorsi numerosi, il momento commemorativo, fornendo qualche informazione sullo stato di salute di questa significativa realtà.

I ragazzi e i loro genitori avevano preparato il rinfresco, come appunto si conviene ad ogni inaugurazione. Dopo la benedizione, è intervenuta Anna Sgro, la fondatrice, insieme ad altre quattro mamme, dell’asilo Il Piccolo Principe, nel 2001. La struttura per disabili è nata in un secondo momento, nel 2004.

Nell’illustrare il nutrito programma di iniziative di Arianuova, Anna ha tenuto a precisare che, dal prossimo 25 giugno, per una settimana, le ragazze e i ragazzi trascorreranno, come ogni anno, una settimana in vacanza. La Thuile (Val D’Aosta) è la località prescelta per ospitare i ragazzi, che trascorreranno questi giorni insieme agli amici di una struttura di Modena, da sempre vicina all’esperienza anconetana. Anna ha menzionato le collaborazioni di Arianuova con persone che aiutano i ragazzi ad esprimere le proprie potenzialità artistiche, come risulta dai numerosi lavori esposti nei locali. Con l’occasione è stato anche proposto un video che mostra i ragazzi ‘in azione’. In particolare, la sorpresa è stata costituita dalla breve esibizione del giovane Enrico che ha commosso con un piccolo brano di una delle sonate K di Mozart.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

