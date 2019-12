Auto alimentata a metano in fiamme nella notte ad Ancona

ANCONA – Un’auto, alimentata a metano, ha preso fuoco nella notte – all’1.30 – in via Ranieri, alla periferia di Ancona. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. La squadra ha spento le fiamme e messo in sicurezza sia il mezzo, sia l’area dell’intervento.

