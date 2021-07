Sabato a Montegiorgio la boxe torna in piazza con otto matches per la regia della Nike

MONTEGIORGIO – Sabato 24 luglio in piazza Matteotti, con inizio alle ore 21, la Nike di Fermo organizza una manifestazione dilettantistica di pugilato con otto combattimenti che vedranno impegnati pugili di tre regioni: le Marche, l’Emilia Romagna e l’Abruzzo e due provenienti dalla Svizzera, il Boxe Club Ascona.

E’ mancato il match professionistico che in primis vedeva impegnata Nadia Flalhi per l’impossibilità di trovare una avversaria in quella data. Il main event della serata sarà indubbiamente il confronto fra l’anconetano della Pugilistica Dorica Leonardo Gioacchini e lo svizzero del Boxe Club Ascona Guerini Marvin.

Un atleta, l’anconetano, che viene da cinque vittorie consecutive di cui due prima del limite e che ha dimostrato negli ultimi confronti di avere incrementato la tecnica ma soprattutto la potenza e la determinazione. Non conosciamo il suo avversario ma ci assicurano che si tratta di un ottimo elemento in grado di metterlo alla frusta. Particolarmente attesi alla prova anche i fermani Casalena, Bregu e Gramaccini opposti a validissimi avversari.

Il programma

Schoolboy kg 54: Anzidei Gabriel Ramon (Pug. Rosetana) vs Mamishaj Alan (Edera Boxe Ravenna); Junior kg 54: Colonna Cristian (Minchillo Boxe) vs Chiara Nichael ( Boxe Club Ascona); Youth kg 57: Gramaccini Antonio (Nike) vs De Araujo Pereira Carlos (Pug. Giuliese); kg 62: Bregu Xhonatan (Nike) vs Tarquini Lorenzo (Pug. Kaflot); kg 64: Biti Kozma (Upa) vs Prosperi Alessio (Pug. Giuliese); Elite 2^ kg 57: Casalena Michael ( Nike) vs Di Serafino Ramon ( Pug. Di Giacomo); kg 75: Hoxha Kevin (Miami) vs Arapi Bekim (Edera Boxe Ravenna); Elite kg 69: Gioacchini Leonardo (Pug. Dorica) vs Guerini Marvin (Boxe Club Ascona)

