Sabato a Montecchio torna la boxe: atleti marchigiani contro abruzzesi e romagnoli

di GABRIELE FRADEANI

VALLEFOGLIA – Otto matches in programma per la riunione siglata dalla ASD Miami Boxe di Fano con la collaborazione della Nike di Fermo e della Audax, presso la palestra di via Liguria a Montecchio Vallefoglia, sabato 17 con inizio alle ore 17,30.

Ai pugili marchigiani saranno opposti atleti provenienti dall’Abruzzo, la Pugilistica Di Giacomo, e dalla Romagna, la Real Combat Defence.

Si tratta di palestre fra le migliori in campo nazionale che schierano pugili di primordine che non verranno sicuramente nella nostra regione per uscirne sconfitti. Il programma mostra incontri di sicuro interesse fra cui come “main event” il rientro dopo un paio di anni di assenza dovuti anche alla pandemia di Michael Bulemi un pugile locale che aveva totalizzato 29 combattimenti con sole 6 sconfitte. Gli sarà opposto l’abruzzese Renzetti, un avversario molto esperto ,accreditato di 66 combattimenti disputati, che potrebbe metterlo alla frusta.

Tre le palestra marchigiane impegnate nel confronto con le regioni limitrofe: La Audax e la Miami di Fano entrambe con tre atleti, la Pug. Senigallia e la Pug. Kaflot di rinforzo con un pugile a testa. Ulteriori motivi di interesse sono legati alle prestazioni di Mannocchi di Fano e Said di San Benedetto opposti a validissimi avversari.

Il programma

Elite 2^ kg 57: Filippetti Mattia (Audax) vs Modula Nicolò (Real Combat); Elite kg 60: Mannocchi Alessandro (Audax) vs Aristodemo Jacopo (Real Combat); kg 57: Said Yacouba (Kaflot) vs D’Alessandro Francesco (Di Giacomo); Elite 2^ kg 69: Hoxha Ledio (Audax) vs Nanni William (Real Combat); Kg 75: Altea Gian Paolo (Pug. Senigallia) vs Sanna Nicolò Pietro (Real Combat); Cervellera Mirko (Miami) vs Casadei Matteo (Real Combat); Elite kg 69: Bulemi Michael (Miami) vs Renzetti Alessandro (Di Giacomo).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it