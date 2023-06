Venerdì sera al Centro Sportivo Giuliani undici i combattimenti tra dilettanti

ANCONA – Domani sera, venerdì, 30 giugno, la GLS Dorica presenta una dilettantistica presso il Centro Sportivo Giuliani con inizio alle ore 20,30. Undici i combattimenti programmati con la presenza di nove società delle Marche, una umbra ed una abruzzese.

La parte del leone la fa, e non poteva essere altrimenti, la società organizzatrice che presenta i propri atleti in ben nove combattimenti. Impegnate tutte le categorie: dagli Schoolboy agli Junior gli Youth e gli Elite. Sulla carta gli incontri sono stati formati in modo di avere un equilibrio di valori che renderà lo spettacolo più interessante e soprattutto permetterà agli atleti di crescere.

I matches più attesi sono quelli fra gli Elite che rappresenta la categoria top dei dilettanti. Cheriti della GLS se la vedrà con Sulcai della Audax di Fano; Fiorentino della GLS sarà opposto a Kpogo di Castelfidardo e per finire Iengo, anche lui della GLS, incontrerà in un combattimento ultra campanilistico Karimi della Pugilistica Dorica. I due atleti si sono incontrati già due volte: nella prima si è aggiudicato il match Karimi, nella seconda vi è stato un salomonico pari ed ora si attende il terzo confronto che, se pari all’agonismo espresso nei primi due non mancherà di entusiasmare il pubblico presente.

Il programma

Schoolboy kg 55: Lababidi Sami (GLS Dorica) vs Frattali Lorenzo (522 Training), junior kg 60: Balloriani Riccardo ( Upa) vs D’Alessandri Samuele (Di Giacomo); Youth kg 60: Calandri Simone ( GLS Dorica) vs Soma Gabriel (Audax); kg57: Gaggiaotti Christian (Upa) vs Bufalini Nicolò (Cluana);kg 63,5: Migliaccio Francesco (GLS Dorica) vs Barchetta Tommaso (Nike); kg 81: Cefariello Salvatore (GLS Dorica) vs Ciani Gabriele (Cannara Boxe); Elite kg 67: Canalini David (GLS Dorica) vs Fiorentino Riccardo (Ascoli Boxe); kg 60: Syed Imran (GLS Dorica) vs Beljulji (Cannara Boxe); kg 69: Cheriti Achraf (GLS Dorica) vs Sulcai Klajdi (Audax); kg 71: Fiorentino Alex (GLS Dorica) vs Kpogo Jeremie (B.C.Castelfidardo); kg 60: Iengo Alex (GLS Dorica) vs Karimi Alì). (G.F.)

