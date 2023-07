Cocktail freschi per l’estate: la ricetta di Fernet e Cola

Basta osservare un bartender all’opera per capire che la sua non una professione nella quale ci si può improvvisare e proprio per questo, molto spesso, si pensa che i cocktail più buoni siano estremamente complessi e richiedano un gran numero di strumenti, ingredienti e una tecnica inavvicinabile per molti.

Nella maggior parte dei casi è vero, ma ci sono anche delle eccezioni: alcuni tra i drink più famosi e amati godono del valore aggiunto della semplicità, tanto negli ingredienti quanto nella lavorazione.

Pensiamo, ad esempio, al Fernet e Cola conosciuto anche come Fernando, Fernandito o Fernao, un drink semplice costituito, appunto, da Fernet Branca e cola servito su ghiaccio.

Entrato di diritto nella lista dei cocktail IBA, Fernet e Cola rappresenta una combinazione non solo gustosa e dissetante, ma anche efficace per aiutare la digestione: l’acidità e le proprietà gassose della coca-cola creano infatti una sinergia con le spezie e le erbe che compongono la ricetta segreta di Fernet-Branca rendendo questo cocktail ideale per il consumo dopo i pasti. Ma non è tutto: Fernet e Cola si presta alla perfezione anche per creare aperitivi eccellenti in grado di stimolare l’appetito.

E non dimentichiamo il punto più importante: il Fernandito è un cocktail fresco e dissetante ideale per accompagnarci durante l’estate. Un classico e, allo stesso tempo, moderno cocktail in grado di unire generazioni diverse attorno ad un gusto intramontabile, quello di Fernet-Branca.

La ricetta ufficiale del cocktail Fernet e cola prevede l’utilizzo di:

5 cl di Fernet-Branca

Coca-cola

Ghiaccio

Per prepararlo è sufficiente versare il Fernet-Branca in un double old fashioned con ghiaccio e aggiungere coca-cola sino al riempimento.

Ad affascinare, oltre il successo senza tempo di questo cocktail, è la sua storia: nato in Argentina negli anni 70 del ventesimo secolo è divenuto popolare in brevissimo tempo grazie alle sue caratteristiche peculiarità che lo hanno resto il drink in assoluto più amato e bevuto in tutta la nazione. Del resto, chi conosce la storia di Fernet-Branca lo sa, l’amaro milanese ha da lungo tempo un rapporto speciale con il sud America: complice il gusto degli argentini, che prediligono i sapori marcatamente amari, e l’introduzione del digestivo da parte dei migranti italiani nei primi decenni del Novecento, l’Argentina ha adottato il Fernet-Branca e reso il Fernet e Cola una vera e propria bevanda nazionale.

Non dimentichiamo che, proprio in Argentina, l’amaro di Fratelli Branca Distillerie ha raggiunto numeri di consumo superiori perfino a quelli dell’Italia. Fernet e Cola, poi, è riuscito a conquistare tutto il mondo con il suo gusto intenso e la sua ricetta essenziale a ribadire proprio la doppia anima del suo ingrediente principale, il Fernet-Branca: tanto semplice da amare quanto complesso da capire, ma sicuramente unico da assaporare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it