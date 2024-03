Fumetteria che passione! Aumentano i lettori di manga e fumetti in Italia

Nel 2022 in Italia si è registrato un vero e proprio boom di vendite di fumetti, con una crescita del 28,5% rispetto all’anno precedente. Nel 2023 c’è stato un leggero calo, ma la fumetteria si conferma un settore tradizionale molto amato nel Belpaese che vanta numerosi appassionati, lettori di nicchia e collezionisti.

Risulta molto dinamico anche il mercato dell’usato, apprezzatissimo soprattutto dai collezionisti a caccia di qualche pezzo raro per arricchire la loro collezione. Alla luce di questi numeri comunque incoraggianti, può essere una buona idea aprire una fumetteria, una soluzione molto gettonata soprattutto dai giovani che desiderano aprire una nuova attività.

Mediamente le fumetterie italiane hanno una superficie di 94 metri quadrati, con un assortimento medio di 5.300 titoli. Secondo una ricerca di un po’ di tempo fa nel 36% dei casi viene trattato anche l’usato, per consentire agli appassionati di trovare qualche numero vecchio del loro fumetto preferito o ai collezionisti di trovare qualche pezzo speciale che manca nella loro collezione.

In genere sono sufficienti due addetti, che devono preferibilmente essere conoscitori dell’argomento, o quanto meno avere una base di conoscenza minima per rispondere alle richieste e alle domande dei clienti. Le fumetterie in molti casi si trasformano anche in luoghi di aggregazione, dove i lettori possono scambiare due chiacchiere, confrontarsi e anche conoscersi.

Il 61% delle librerie possiede anche un sito Internet e sicuramente è una buona idea affiancare al negozio fisico una piattaforma online. In questo modo si offrono ai clienti più canali di vendita, migliorando la loro user experience e mettendoli nelle condizioni di concludere i loro acquisti come preferiscono. Vanno sfruttati anche i canali social, da Facebook a Instagram, da TikTok a Pinterest fino a X, per aumentare la visibilità online della propria attività.

É consigliabile fare una ricerca di mercato per capire se ci sono altre fumetteria in zona e per sapere qual è l’età media del proprio target di pubblico. Si potrebbe pensare che siano principalmente giovani e adolescenti che leggono i fumetti, ma in realtà il target di pubblico è molto ampio e variegato. Si stima infatti che dai 15 ai 74 anni la popolazione che legge i fumetti si attesta al 23%, quindi numeri comunque da non sottovalutare. Chi legge fumetti legge anche e-book, podcast e audiolibri, quindi potrebbe essere un’idea vendere questi articoli nella propria fumetteria, senza ovviamente snaturarla.

Per poter aprire una fumetteria bisogna farsi seguire da un esperto per sbrigare tutte le pratiche burocratiche, uno step piuttosto spinoso per il quale è preferibile rivolgersi ad un professionista. Lo stesso professionista può aiutare a realizzare un business plan per capire quali sono i costi da sostenere.

In linea di massima l’apertura di una fumetteria costa tra i 30 e i 40.000 euro, un prezzo che può variare a seconda di diversi fattori contingenti. In alternativa si può aprire una fumetteria in franchising, che ha costi ridotti ma che prevede dei margini di guadagno inferiori.

