Lotto: come seguire le estrazioni di oggi

I giocatori che vogliono controllare l’estrazione del Lotto di oggi lo possono fare comodamente online, alla pagina giocodellotto-online.it, dove tramite la sezione dell’Archivio è possibile consultare anche le passate estrazioni.

Sul portale è possibile consultare tutte le combinazioni dei 5 numeri vincenti per ognuna delle 10 ruote associate a diverse città italiane più la ruota Nazionale, nonché i 5 simboli vincenti del Simbolotto, il gioco gratuito associato al Lotto, nato nel luglio del 2019.

Quando avviene l’estrazione del Lotto?

Il sorteggio dei numeri vincenti si svolge come da tradizione il martedì, il giovedì e il sabato dalle 20:00. Per contribuire alla ricostruzione in Emilia-Romagna, danneggiata dall’alluvione avvenuto lo scorso maggio, si è però deciso di instituire un altro giorno di estrazione, il venerdì, a partire dal 07 luglio e fino al 29 dicembre 2023.

Tramite l’App del Lotto My Lotteries, scaricabile sia dagli utenti iOS che Android: scopri se hai vinto dopo l’estrazione, in assoluta autonomia, collegandoti quando vuoi. Nel caso non fosse possibile seguire le estrazioni in diretta, è infatti possibile accedere all’archivio delle ultime estrazioni del Lotto consultando quelle che ci interessano.

In alternativa si possono controllare le combinazioni vincenti sul sito ufficiale del Lotto, dove tramite l’archivio si possono andare a vedere le estrazioni desiderate, o sul Televideo.

Come seguire la diretta online dell’estrazione del Lotto

Si può invece decidere di seguire in diretta streaming l’estrazione del Lotto sempre tramite l’app My Lotteries. A presentare c’è Serena Garitta, brava e popolare inviata e co-conduttrice di diverse trasmissioni e vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello. La diretta comincia alle 19:55 e termina con la fine dell’estrazione alle 20:15.

Lo svolgimento del sorteggio in streaming segue il format tradizionale:

Durante i primi 5 minuti del programma viene fatto un riassunto dei numeri vincenti dell’ultima estrazione , ripercorrendo le storiche sale dove si sono svolti gli annunci serali del Gioco del Lotto.

, ripercorrendo le storiche sale dove si sono svolti gli annunci serali del Gioco del Lotto. Alle 20:00 precise inizia il sorteggio, tramite la diretta è possibile seguire simultaneamente tutte e tre le Sale Estrazionali, vale a dire quella di Roma, quella di Napoli e quella di Milano. I bussolotti vengono fatti girare ed estratti i 5 numeri vincenti per ciascuna delle 11 ruote, più i 5 simboli vincenti del Simbolotto.

Al termine la presentatrice procede a svolgere un riassunto della procedura di estrazione, andando a ripetere tutti i numeri estratti. Si tratta di un modo simpatico e divertente per mantenere vivo questo storico appuntamento per moltissimi italiani e garantire l’assoluta trasparenza della procedura.

Conclusioni

Il gioco del Lotto ha una lunga tradizione ed è molto amato nel nostro Paese, se si è interessati a storia e curiosità legate a questo gioco le risorse sono numerose, dai vari libri sulla Smorfia Napoletana alle altre varie Smorfie edite in Italia, per esempio.

Il legame speciale che secondo la tradizione esiste da sempre tra i sogni e i numeri, con i secondi che rappresentano i numeri giusti da giocare al Lotto. Resta comunque fondamentale giocare in modo responsabile, ricordando che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e che può causare dipendenza patologica.

