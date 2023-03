Controlli intensificati dai carabinieri a Fabriano e Sassoferrato

FABRIANO – Nei giorni scorsi c’è stato un controllo straordinario del territorio a Fabriano e a Sassoferrato. Coinvolti i militari di Sassoferrato, del Norm in divisa e in borghese e un’unità cinofila di Pesaro.

In un’attività commerciale di Sassoferrato, dietro una slot machine, i cani hanno scovato un involucro nascosto con oltre 8 grammi di hashish. Sono in corso indagini per risalire al proprietario della sostanza che è stata sequestrata.

Tre, invece, le denunce nel corso di un posto di blocco. Un pugliese quarantenne in via Casoli di Fabriano aveva un tasso alcolemico sopra un grammo sul litro. Una fabrianese trentenne, in zona stazione, è risultata positiva con un alcoltest sopra 0.8 grammi su litro.

I carabinieri hanno poi rilevato un incidente avvenuto nel quartiere Santa Maria di Fabriano, senza feriti. Il conducente sottoposto ad etilometro, ha riportato un valore superiore a 0,8 grammi su litro. In tutti i casi è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata a persona di fiducia.

