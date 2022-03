Controlli intensificati nel fine settimana nel centro storico di Fabriano

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel centro storico della città e nelle principali vie di comunicazione.

Sono state impiegate, da sabato sera a domenica mattina, cinque pattuglie di cui una in borghese. Dieci i militari in servizio.

Complessivamente sono state controllate 75 persone, quasi tutti giovani. Un 30enne di Fabriano, residente a Sassoferrato, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri di Genga in servizio nella città della carta. Aveva l’etilometro oltre 2 g/l. Per lui anche patente ritirata, sanzione e auto affidata ad persona di sua fiducia.

Un 25enne, nato in Albania e residente a Fabriano, invece aveva un tasso alcolemico sopra 1 g/l: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata, sanzione e auto affidata al proprietario.

Sempre nelle vie del centro è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti un giovane 27enne, del posto, che passeggiava con oltre due grammi di marijuana in tasca.

Inoltre, sempre sabato notte, sono state elevate cinque contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.

